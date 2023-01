Angriff in Kaiseraugst: Tatverdächtiger verhaftet

Kaiseraugst Nach Gewalttat in der Liebrüti: Tatverdächtiger wurde festgenommen Er wollte eigentlich nur mit dem Hund raus – und wurde brutal zusammengeschlagen: Zwei Wochen sind seit der Gewalttat gegen einen 57-Jährigen mitten in der Kaiseraugster Grossüberbauung Liebrüti vergangen. Jetzt sind die Ermittlungen vorangekommen. Nadine Böni 26.01.2023, 17.13 Uhr

Vor knapp zwei Wochen wurde in der Kaiseraugster Liebrüti ein Mann brutal zusammengeschlagen. Hans Christof Wagner

Knapp zwei Wochen ist es her, seit in der Kaiseraugster Wohnüberbauung Liebrüti ein Mann brutal zusammengeschlagen wurde. Nun sind die Ermittlungen vorangekommen. «Zwischenzeitlich konnten mehrere der tatverdächtigen Personen angehalten und befragt werden. Eine Person wurde verhaftet», wird Adrian Schuler, Mediensprecher der Aargauer Oberstaatsanwaltschaft, in einer Meldung der «Neuen Fricktaler Zeitung» zitiert.