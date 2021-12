Die Asbestsanierung der Liebrüti-Kindergärten ist zu Ende

Kaiseraugst Nach dem Ende der Asbestsanierung können die Liebrüti-Kinder wieder unbekümmert spielen Die rund 70 Jungen und Mädchen, die die Kindergärten in der Liebrütistrasse 14 und 15 sowie im Violaweg besuchen, sind in ihren angestammten Domizilen zurück. Sie waren vorübergehend im Kindergarten Dorf untergebracht, weil die Einrichtungen von Asbest befreit wurden. Die Arbeiten sind laut Gemeinderat Jean Frey jetzt planmässig abgeschlossen worden. Das freut auch betroffene Eltern. Hans Christof Wagner 15.12.2021, 05.00 Uhr

In den Kindergärten in der Kaiseraugster Liebrüti-Siedlung wurde Asbest gefunden. Inzwischen sind diese aber davon befreit. Nadine Böni (12. November 2021)

Bei Vorarbeiten zur Projektierung der Sanierung der Kindergärten in der Liebrütistrasse 14 und 15 in Kaiseraugst waren Anfang November im Bereich der Heizkörper asbesthaltige Faserzementplatten entdeckt worden.

Und weil der Kindergarten Violaweg ebenfalls in den 1970er-Jahren erbaut wurde - eine Dekade, in der Asbest-Einsatz verbreitet war - wurde auch dieser auf den gesundheitsschädlichen Stoff hin untersucht. Und auch dort wurden die Fachleute fündig. Und obwohl sämtliche der entnommenen Staub- und Luftproben asbestfrei waren, entschloss sich die Gemeinde zur raschen Sanierung der drei Kindergärten. Und tüftelte dafür einen ausgeklügelten Zügelplan aus.

Neue Erfahrungen im Kindergarten Dorf

Am 22. November startete die Sanierung im Violaweg. Dann folgten die Einrichtungen Liebrütistrasse 14 und 15. Pro Kindergarten dauerte die Sanierung je eine Woche. In den drei Wochen kamen die insgesamt rund 70 betroffenen Jungen und Mädchen zeitlich gestaffelt im Kindergarten Dorf unter. Jetzt meldet der für die Immobilien der Einwohnergemeinde zuständige Gemeinderat Jean Frey den Abschluss der Arbeiten. Er sagt:

«Der Kindergartenbetrieb konnte wie geplant am 13. Dezember wieder regulär aufgenommen werden.»

Dank umfassender Abklärungen habe das mit den Arbeiten beauftragte Fachunternehmen keine Überraschungen erleben müssen. Auch die zeitweise Unterbringung im Kindergarten Dorf hat gemäss Frey sehr gut funktioniert. Der Gemeinderat betont:

«Die Kinder hatten sogar riesigen Spass daran, einmal einen anderen Kindergarten besuchen zu dürfen.»

Die Kosten für die Arbeiten kann Frey vorerst nur schätzen, auf einen Betrag zwischen 60'000 und 85’000 Franken - inklusive Tests, Entsorgung des belasteten Materials und Reinigung der Kindergärten. Auch die Kindergärten Dorf und Rosenweg seien auf Asbest untersucht worden. Laut Frey besteht dort aber kein Anlass für eine Sanierung.

Auch Diana Montandon vom Vorstand des Elternvereins Kaiseraugst ist froh, dass die Sanierung der Liebrüti-Kindergärten wie geplant abgeschlossen werden konnte. Sie sagt:

«Super, dass die Gemeinde das so zügig angepackt hat. Aus meinem privaten Umfeld weiss ich, wie gefährlich Asbest sein kann.»

Sie war als Mutter selbst von den Massnahmen betroffen: Sohn Dario (5) besucht den Kindergarten Liebrütistrasse 15. Die einwöchige Züglete in den Kindergarten Dorf habe ihm Spass gemacht, erzählt die Mutter. Und dass nachmittags in ein Schulzimmer in der Liebrüti ausgewichen worden ist, sei bei ihm auch gut angekommen.