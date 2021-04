KAISERAUGST «Uns Bewohner lässt man leiden»: Gemeinderat wird wegen Krähenplage in anonymen Schreiben scharf kritisiert In einem Brief, deren Verfasser sich mit «Krähengeschädigte der Liebrüti und Anwohner» ausweisen, wird dem Gemeinderat Unfähigkeit in Sachen Vergrämung vorgeworfen. Auch gegenüber der Liegenschaftsverwalterin wird Unmut geäussert. Beide weisen die Kritik zurück. Dennis Kalt 16.04.2021, 05.00 Uhr

Der Robotervogel Robird von Marcel Maurer war bereits zur Vergrämung der Liebrüti-Krähen im Einsatz. Bild: nbo (6. August 2019)

Es ist Kaiseraugsts unendliche Geschichte: die lärmenden Krähen der Liebrüti. Um das Gekrächze im Quartier, das so manch einen um den Schlaf bringt, einzudämmen, holte die Gemeinde zuletzt vom Kanton eine Ausnahmebewilligung für die Entfernung der Nester ein. Dem Gemeinderat war es so möglich, die Eagle Eye Multicopter Services GmbH zu engagieren, die mit einer Drohne die Nester aus dem Bäumen pflückte – und zwar über die am 16. Februar beginnende Schonfrist hinaus.

Als bei einem Inspektionsflug Mitte März ein Ei entdeckt wurde, war für Marcel Maurer, CEO der Eagle Eye Multicopter Services GmbH, klar: Der Drohneneinsatz ist vorbei; «denn das Brutgeschäft darf nicht gestört werden».

Dies sehen die anonymen Verfasser eines Schreibens, die sich in diesem als «Krähengeschädigte der Liebrüti und Anwohner» ausgeben, anders. «Wir gehen davon aus, dass die Ausnahmebewilligung bis zum Beginn der Brutzeit der Krähen erteilt wurde. Mit einem einzigen Ei in einem Nest wird aber noch nicht gebrütet. Die Brutzeit beginnt, wenn die Krähen auf den Eiern sitzen», heisst es in dem Schreiben, in dem der Gemeinderat attackiert wird. Nicht das Wohlergehen der Bewohner sei diesem wichtig.

«Es ist die heilige Schonfrist der Krähen, die über alles gestellt wird. Uns Bewohner lässt man leiden.»

Gemeinderat Jean Frey kann darüber nur den Kopf schütteln: «Die Aktion wurde beendet, weil wir keine Busse zahlen wollen, indem wir gegen Auflagen des Kantons verstossen.» Zudem wolle man künftig ja vielleicht nochmals eine Ausnahmebewilligung erhalten.

Kanton attestiert Gemeinde ein richtiges Vorgehen

Erwin Osterwalder bestätigt, dass der Gemeinderat mit dem Beenden des Drohneneinsatzes richtig gehandelt habe. Er sagt:

«Gemäss Ausnahmebewilligung dürfen Nester nicht mehr entfernt werden, sobald eine Eiablage nach dem 16. Februar stattgefunden hat.»

In dem Schreiben heisst es weiter, dass dem Betreiber dieses Ei verbunden mit dem Abbruch sicher gelegen gekommen sei, «sonst hätte er das totale Versagen mit seiner Drohne eingestehen müssen». Insgesamt seien durch die Aktion «höchstens einzelne Nester» entfernt worden.

Dies lässt Frey so nicht stehen: «Es sind rund 60 Nester heruntergeholt worden.» Insgesamt schätzt er die Nestanzahl im Quartier auf rund 100. Verhehlen will Frey jedoch nicht, dass man sich vom Drohneneinsatz mehr versprochen habe. «Faktoren wie Wind und Regen haben dazu geführt, dass die Drohne nur fünfmal zum Einsatz kam.» Kommt hinzu, dass die Krähen vieler der Nester nach kurzer Zeit wieder neu aufgebaut hätten.

Mit einer Drohne wurden im Februar und März die Nester aus den Bäumen entfernt. Bild: nbo (26. Februar 2021)

Frey findet es von den Verfassern des Schreibens «unanständig und hinterlistig», sich hinter der Anonymität zu verstecken und den Gemeinderat so darzustellen, als ob ihm die Situation gleichgültig wäre. Er sagt:

«Das Krähen-Problem lässt sich nicht einfach so mit einem Fingerschnipsen lösen.»

Aber untätig sei man über die letzten Jahre sicher nicht gewesen.

Auch die Eigentümerin wird kritisiert

Unmut äussern die Verfasser des Schreibens nicht nur gegen den Gemeinderat, sondern auch gegen Varioserv, die Eigentümerin der Liegenschaft. Diese folgten seit einem Jahr «dem Schlendrian» der Gemeinde, heisst es.

Astrid Styger, Geschäftsleiterin der Varioserv AG, weist diesen Vorwurf zurück:

«Wir haben auf dem Grundstück der Liebrüti mehrere Bäume sehr stark zurückschneiden lassen.»

Zudem seien bis zur Schonzeit regelmässig Nester entfernt worden. Allgemein haben wir und auch die meisten Bewohner festgestellt, dass sich die Situation seit dem Rückschnitt deutlich verbessert hat, so Styger.

Mit dem Ende der Schonzeit per 1. August wolle man im Kampf gegen die Krähenplage mit diversen Massnahmen wieder aktiv werden. «Wir lernen immer mehr über die Wirkung der verschiedenen Instrumente dazu und werden mit diesen die Situation in der Liebrüti sicher langfristig verbessern.»