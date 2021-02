Kaiseraugst Lärmbekämpfung in der Liebrüti: Hier holt eine Drohne die Krähennester aus den Bäumen Die Gemeinde hat in diesem Jahr eine Ausnahmegenehmigung des Kantons erhalten, wonach Krähennester auch während der Schonfrist entfernt werden dürfen. Derzeit ist die Drohne einmal wöchentlich im Einsatz, wohl aber bald noch häufiger. Nadine Böni 27.02.2021, 05.00 Uhr

Marcel Maurer (links) und Allen Rohrbach holen mit Drohne und Kralle Krähennester aus den Bäumen. Nadine Böni / Aargauer Zeitung

Manch ein Passant oder Anwohner bleibt an diesem Freitagmorgen an der Giebenacherstrasse in Kaiseraugst stehen und auch die vorbeifahrenden Autofahrer werfen einen langen Blick aus dem Fenster. Die Männer in den leuchtend orangefarbenen Jacken, die da auf dem Mittelstreifen stehen, fallen auf – oder besser: Was da auf einer Plattform in ihrer Mitte steht. Eine Drohne, zweieinhalb Meter Durchmesser, sechs Rotoren, über ein ebenso leuchtend orangefarbenes Seil daran befestigt: eine Kralle.

Das Video zeigt die Drohne, die die Krähennester entfernt, im Einsatz. Nadine Böni / Aargauer Zeitung

Die Männer, das sind Marcel Maurer und Allen Rohrbach. Ihr Ziel hängt viele Meter über ihren Köpfen, hoch oben in einer Baumkrone. Ein Krähennest.

Kanton erteilte Ausnahmebewilligung

Die Gemeinde bekämpft die Krähenplage in der Wohnüberbauung Liebrüti bereits seit einiger Zeit und verfolgt dabei ein Drei-Säulen-Konzept – Nahrungsentzug, Vergrämung und Dezimierung. In allen Bereichen wurden bereits Massnahmen ergriffen. Viele zeigten Wirkung, meist aber eben nur kurzfristig. So wie der Einsatz des Robotervogels «Robird» etwa.

Der Robotervogel Robird sollte in der Kaiseraugster Siedlung Liebrüti helfen, die Krähen zu vergrämen. Nadine Böni / Aargauer Zeitung

In diesem Jahr hat die Gemeinde vom Kanton nun eine Ausnahmebewilligung für das Entfernen der Nester erhalten und zwar über die Schonfrist hinaus, die eigentlich seit dem 16. Februar gilt. Erst wenn die Eiablage stattgefunden hat, dürfen keine Nester mehr entfernt werden. Der Kanton sei restriktiv mit dem Erteilen solcher Bewilligungen für Nestentfernung, sagt Erwin Osterwalder, Fachspezialist Jagd und Fischerei beim Kanton.

«Wir erteilen diese erst, wenn zuvor andere Massnahmen durchgeführt wurden, wie das Kaiseraugst gemacht hat.»

Die Saatkrähen-Population habe sich in Kaiseraugst innert kurzer Zeit etabliert und sei rasch gewachsen. «Die Krähen brüten mitten in der Wohnsiedlung. Die damit verbundene Lärmbelastung und die flächendeckenden Kotverunreinigungen übersteigen dort das verträgliche Mass», so Osterwalder.

Ohne Flughelfer ginge es nicht

Marcel Maurer, CEO der mit der Nestentfernung beauftragten Firma Eagle Eye Solutions, ist an diesem Freitagmorgen Pilot der Drohne. Allen Rohrbach ist sein Flughelfer. «Alleine wäre es nicht machbar», sagt Maurer. An diesem Tag leitet ausserdem ein Mitarbeiter der Gemeinde als Helfer den Verkehr. «Aus Sicherheitsgründen lassen wir während des Flugs keine Autos durchfahren», sagt Maurer.

Mit dieser Kralle werden die Nester gepackt. Nadine Böni / Aargauer Zeitung

Maurer und Rohrbach checken die Drohne, deren Steuerung sowie die Akkuleistung vor dem Abflug gründlich. Und dann: «Take-off.» Mit einem lauten Surren legen die sechs Rotoren los. Durch den Abwind werden einige Blätter am Boden aufgewirbelt. Die Drohne hebt ab und mit ihr die daran befestigte Kralle.

Pilot und Flughelfer sind über Funk in ständigem Kontakt. Rohrbach steht nahe dem Baum mit dem Nest. Seine Aufgabe ist es, über Fernsteuerung die Kralle zu bedienen – und er hilft Maurer, die richtige Position zu finden. Die Kralle verfügt ausserdem über eine Kamera. Sie sendet ihr Bild laufend auf einen Monitor am Boden. Maurer erklärt:

«So kann ich das Nest punktgenau anfliegen und prüfen, ob es tatsächlich leer ist.»

«Kralle zu», lautet sein Kommando nach wenigen Sekunden. Manchmal brauche es mehrere Anläufe, um ein Nest richtig zu greifen, sagt Maurer. Doch diesmal klappt es gleich auf Anhieb: In der Baumkrone knackt es, die Rotoren heulen kurz auf – und dann schwebt die Drohne samt Kralle und Nest hoch in die Luft. Rohrbach wirft das Nest über der leeren Strasse ab und die Drohne landet. Das Nistmaterial wird entsorgt. «Lassen wir es liegen, holen es sich die Vögel einfach wieder», so Maurer.

Die Drohne hat ein Nest gepackt und entfernt es aus dem Baum. Nadine Böni / Aargauer Zeitung

Das Team ist derzeit einmal wöchentlich in Kaiseraugst. Bis zu einem Dutzend Nester kann es pro Tag entfernen. Marcel Maurer rechnet damit, dass er schon bald mindestens zweimal wöchentlich fliegen wird:

«Mitte März steht die Eiablage kurz bevor und der Nestbau ist am intensivsten.»

Ziel ist es, die Krähen zu vergrämen und das Brüten in Auengebiete ausserhalb der Siedlung zu verlagern. Ob es funktioniert? Maurer zuckt mit den Schultern: «Wir haben keine Erfahrungswerte. Aber wir sind zuversichtlich.»