Parkgebühren versetzen Kaiserhof-Lädeler in Alarmstimmung

Kaiseraugst Kaiserhof-Lädeler in Alarmstimmung: «Die Parkgebühren werden uns und unser Geschäft ruinieren» Dass die Parkplätze am Einkaufscenter Kaiserhof gebührenpflichtig werden, steht schon seit Jahren fest. Doch erst jetzt, nachdem Bagger und Bauarbeiter erschienen sind, um die Bezahlschranke zu installieren, wird es vielen – schmerzlich – bewusst, wie bei Gerhard Schenkel, Betreiber einer Textilreinigung. Er fordert, dass vor seinem Laden weiter gratis parkiert werden kann. Hans Christof Wagner 24.11.2022, 05.00 Uhr

Gerhard Schenkel betreibt eine Textilreinigung, die auch im Kaiserhof in Kaiseraugst eine Niederlassung hat. Parkgebühren will er dort keine. Bild: Hans Christof Wagner (22. November 2022)

Am Coop-Einkaufscenter Kaiserhof sind die Bauarbeiter zugange und belegen mit ihren Baumaschinen einen Teil der heissbegehrten Parkplätze. Kaum ist einer frei, wird er auch schon wieder belegt.

Das Shopping-Areal am Junkholzweg ist Baustelle geworden, weil die Parkplätze um 110 reduziert und mit Bezahlschranken versehen werden. Das wird demnächst kommen. Wann genau, steht laut Dean Fuss von der Coop-Medienstelle noch nicht fest.

Gebührenpflichtig von der ersten Minute an

110 Parkplätze weniger und dann auch noch gebührenpflichtig von der ersten Minute an – davor hat Gerhard Schenkel, Betreiber einer Textilreinigung im Center, Angst. Dass es anderen Gewerbemietern dort auch so geht, weiss er. Schenkel sagt:

«Kommen die Parkgebühren, bleibt die Kundschaft weg und weicht auf Einkaufszentren aus, wo gratis parkiert werden kann.»

Dass das Parkieren gebührenpflichtig wird, steht schon seit Jahren fest. Doch erst jetzt, nachdem Bauarbeiter dabei sind, alles vorzubereiten, wird es auch den kleineren Ladenbesitzern, Beizern und Dienstleistern bewusst, die im Coop-Center eingemietet sind. Sie fordern, dass zumindest die erste Stunde gratis parkiert werden kann.

«Die Forderung ist nicht neu und wurde in den Gesprächen mit Coop und dem Verkehrs-Club Schweiz VCS diskutiert», so Gemeindeschreiber Rolf Dunkel. Doch der stellt auch unmissverständlich klar: Die Gebührenpflicht ab der ersten Minute ist fix: 1.50 Franken für die erste Stunde – rund um die Uhr und an sieben Tagen die Woche.

Das zwischen Gemeinde, Coop und VCS geschnürte Paket wird nicht wieder aufgedröselt. Es wurde 2019 geschnürt, nachdem der VCS gegen die bei der Erweiterung des Coop-Marktes 2015 zum «Megastore» geklagt hatte und sich die Parteien aussergerichtlich einigten. Eben darauf, die Parkplätze am Kaiserhof gebührenpflichtig und das Shoppen mit dem Auto unattraktiver zu machen.

Am Kaiserhof-Center in Kaiseraugst haben jetzt die Bauarbeiten zur Vorbereitung von Bezahlparkplätzen begonnen. Bild: Hans Christof Wagner

Schenkel war davon ausgegangen, dass die Pläne nicht kommen, hatte doch die Gemeinde die Baubewilligung für die Schrankenanlage im Juni 2021 widerrufen. Das war aber nur formeller Natur. Die Baubewilligung wurde im Sommer 2022 rechtskräftig.

Schenkel wirft Coop zu geringen Einsatz vor

Bei Schenkel tönt ein gewisser Groll gegen Coop heraus. Der Grossverteiler, an den die Einnahmen aus der Parkraumbewirtschaftung gehen, habe sich zu wenig eingesetzt, die Gebühren noch abzuwenden oder abzumildern und die Mieterschaft einzubeziehen. Auch bei der GV der Mietervereinigung Kaiserhof – das Protokoll liegt der AZ vor – wurde das laut. Schenkel sagt:

«Wir kleinere Center-Mieter müssen jetzt darunter leiden, dass Coop zum ‹Megastore› geworden ist.»

Das will Dean Fuss von der Coop-Medienstelle so nicht stehen lassen. Aufgrund des Ausbaus zum Megastore und des damit verbundenen grösseren Angebots sei der Standort im Gegenteil attraktiver geworden, wovon auch die Mieterinnen und Mieter im Kaiserhof profitierten.

Schenkel weiss indes auch, dass die Kaiserhof-Mitarbeitenden zum Parkieren auf dem Areal bald deutlich tiefer in die Tasche greifen müssen – statt aktuell 32 dann 120 Franken pro Monat. Coop will sich dazu nicht äussern.

