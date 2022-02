Kaiseraugst: Die Grossstadtchnulleri feiern Jubiläum

Kaiseraugst Ihre ersten Instrumente bauten sie selber: Die «Grossstadtchnulleri» feiern ihren 50. Geburtstag Die Kaiseraugster Guggemusik Grossstadtchnulleri feiert in diesem Jahr ihren 50. Geburtstag. Ihre Geschichte beginnt dabei mit einem Knatsch, einem verbrannten Marschbüchlein und selbst gebauten Instrumenten. Nadine Böni 16.02.2022, 05.00 Uhr

Sie feiern ihr 50-Jahr-Jubiläum: die Grossstadtchnulleri in den ans Gründungsjahr angelehnten Kostümen. Zvg/Aargauer Zeitung

50 Jahre alt wird die Kaiseraugster Guggemusik Grossstadtchnulleri in diesem Jahr. Ihren Geburtstag gefeiert haben sie ein erstes Mal am vergangenen Wochenende, als sie durch das Dorf zogen und bei mehreren Platzkonzerten ihre neuen Kostüme und Stücke präsentierten. «In erster Linie sind wir einfach nur glücklich, dass wir in unserem Jubiläumsjahr eine Fasnacht erleben dürfen, wenn auch noch etwas eingeschränkt», sagt «Chnulleri»-Präsident Roger Schmid.

Das geplante Jubiläumsfest hat die Gugge ins kommende Jahr verschoben. Mit der Zepterübergabe, dem Guggenkonzert, der Kinderfasnacht und dem Fasnachtsfeuer aber finden doch einige Anlässe statt – allesamt logischerweise begleitet von den Klängen der «Chnulleri». Schmid sagt:

«Wir sind glücklich, waren die Vorbereitungen nicht umsonst.»

Die Guggenmitglieder trafen sich über den Winter schliesslich nicht nur regelmässig zum Proben – pandemiebedingt draussen, wohlgemerkt –, sondern gönnten sich auch ein neues Kostüm. Gestaltet ist es in Anlehnung an das erste Kostüm der Gugge aus dem Jahr 1972.

Verbrannte Noten und selbst gebaute Instrumente

Alles begann damals mit einem kleinen Knatsch. «In den 1960er-Jahren bestand die Kaiseraugster Fasnacht aus einem ‹Schissdräckzügli›, einem Umzug der Musikgesellschaft und ein paar wenigen Wägen», sagt Roger Schmid. Die Musikgesellschaft nahm allerdings jeweils auch am Umzug in Pratteln (BL) teil, wo es schon Guggen gab.

Die Grossstadtchnulleri bei ihrem ersten Auftritt als Gugge im Jahr 1972. Zvg/Aargauer Zeitung

«Das führte in der Musikgesellschaft zu Uneinigkeiten», erklärt Schmid. Einige Mitglieder wollten, ähnlich wie die Guggen in Pratteln, «schränzen». Andere an der ordentlichen Musik festhalten. 1972 eskalierte die Situation schliesslich. Rund ein Dutzend Mitglieder entschloss sich, eine Guggenmusik zu gründen – was den anderen so sehr missfiel, dass sie ihnen verboten, die Instrumente der Gesellschaft zu benutzen. Schmid lacht und erzählt:

«Davon liess sie die Gugge aber nicht aufhalten. So baute der damalige Major Toni Hollenstein aus Blech und Rohren einfach selbst ein paar Instrumente.»

Am Banntag verbrannten die Guggenmitglieder gar das Marschbüchlein, aus dem die Musikgesellschaft an der Fasnacht jeweils gespielt hatte.

Es war die Geburtsstunde der Grossstadtchnulleri – wobei der Name schnell gefunden war: Als «Chnulleri» bezeichnete man damals im Volksmund etwas verknorzte oder engstirnige Hinterwäldler.

«Der Zusatz ‹Grossstadt› wurde gewählt, weil das damalige Bauerndorf gerade einen regelrechten Wachstumsschub erlebte», sagt Schmid. Nach dem Bau der Autobahn hatten sich diverse Industriebetriebe in Kaiseraugst angesiedelt und entstand unter anderem die Grossüberbauung Liebrüti.

Aus dem Dorfleben nicht wegzudenken

Die Guggenmusik ist aus dem Dorfleben heute kaum mehr wegzudenken. Sie spielt nicht nur an der Fasnacht auf, sondern auch an anderen gesellschaftlichen Anlässen, etwa dem Banntag oder dem Nationalfeiertag. «Wir haben ein tolles Vereinsleben», sagt Schmid.

26 aktive Mitglieder hat die Gugge derzeit, aus allen Generationen. «Wir freuen uns natürlich immer über neue Gesichter», sagt Schmid. Ein Nachwuchsproblem habe man aber nicht. Bleibt also nur ein Wunsch zum Geburtstag: «Dass es noch mindestens weitere 50 Jahre so weitergeht», sagt Schmid lachend.