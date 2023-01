Parkgebühren lassen am «Kaiserhof» die Umsätze einbrechen

Kaiseraugst «Ich mache 40 Prozent weniger Umsatz»: Die Parkgebühren schrecken am «Kaiserhof» die Kundinnen und Kunden ab Die Stimmung am Kaiseraugster Einkaufscenter Kaiserhof ist gereizt. Seit gut einer Woche sind die Bezahlschranken beim Parkplatz in Betrieb. Parkieren kostet nun – und das ab der ersten Stunde. Die Center-Mieterinnen und -Mieter fürchten um ihre Existenz. Denn viele ihrer Kundinnen und Kunden sind nicht bereit, Geld fürs Parkieren zu berappen. Hans Christof Wagner 20.01.2023, 05.00 Uhr

Schranke hoch: Beim Coop Kaiserhof in Kaiseraugst ist die Gebührenpflicht fürs Parkieren jetzt eingeführt worden. Hans Christof Wagner

«Bistro Harmonie» heisst eine Beiz auf dem Areal des Einkaufscenters Kaiserhof in Kaiseraugst. Der Name passt aktuell nun überhaupt nicht mehr. Seit kurzem ist es aus mit der Harmonie auf dem Gelände. Bistro-Inhaberin Monika Büeler sagt: «Ich muss 40 Prozent weniger Umsatz verschmerzen. Mir bleiben die Znüni-Gäste weg und auch das Mittagsgeschäft ist massiv eingebrochen.»

Gerade mal drei Gäste sitzen an diesem Morgen in ihrem Bistro. Monika Büeler ist verzweifelt und das seit Mittwoch vergangener Woche. An dem Tag wurden die Parkschranken «scharf» gestellt. Und die Konsequenzen hat sie von heute auf morgen gespürt - eben ausbleibende Gäste. «Was soll ich machen, ich kann den Leuten doch die 1.50 Franken nicht schenken, ich muss doch selbst schauen, dass ich über die Runden komme», sagt sie.

1.50 Franken für die erste Stunde kostet das Parkieren neuerdings auf dem Kaiserhof-Areal. Hans Christof Wagner

1.50 Franken für die erste Stunde kostet das Parkieren neuerdings auf dem «Kaiserhof»-Areal. Die zweite Stunde kostet einen Franken, ab der dritten sind es 50 Rappen. Auf die Gebührenpflicht von der ersten Minute an hatten sich der Verkehrs-Club Schweiz VCS und der Grossverteiler Coop geeinigt. Jahrelang waren sie angekündigt - jetzt sind die Gebühren da.

Im Fitness-Studio hagelt es Kündigungen

Bei «Let’s go Fitness» sind schon viele gegangen - weg, wegen der Parkgebühren. Ein Mitarbeitender schätzt, dass deswegen schon bis zu 20 Kundinnen und Kunden ihre Abos gekündigt haben. Einer hat es in einer Mail zusammengerechnet. Bei regelmässigem Training, zwei bis drei Mal die Woche, müsste er jetzt jährlich 300 Franken mehr allein fürs Parkieren berappen. Und darauf habe er keine Lust - daher die Kündigung. Der Mitarbeitende hat dafür sogar Verständnis, sagt: «Man will doch in Ruhe trainieren können und dabei nicht dauernd auf die Uhr schauen müssen.»

Auch Giuseppe Calabrese vom Schuh- und Schlüsselservice bemerkt, dass ihm neuerdings die Kunden wegbleiben. Hans Christof Wagner

Auch Giuseppe Calabrese vom Schuh- und Schlüsselservice steht jetzt oft alleine in seinem Geschäft. So massiv ist auch bei ihm die Zahl der Kundinnen und Kunden eingebrochen. «Bei einer Stunde Gratis-Parkieren hätte man es doch belassen können», findet er. Und schiebt nach: «Jetzt gehen die Leute halt noch mehr zum Einkaufen nach Deutschland. Dort parkieren sie umsonst und billiger ist es sowieso.»

Auch auf der Seite der Facebook-Gruppe «Du bisch vo Kaiseraugst, wenn... » erhitzen die Parkschranken die Gemüter. «Da muss man sich nicht wundern wenn alle ins ‹Dütsche› gehen», schreibt einer. «Werde ich wohl nicht mehr in den Coop Kaiseraugst gehen», lautet ein anderer Kommentar. Und einer hat schon einen Schleichweg entdeckt, mit dem sich die Gebührenpflicht umgehen lässt: «Nähmet eifach die klei Schranke bi dr Alieferig vom Jumbo... do channsch locker näbedra verbifahre.»

Vor Ort bestätigt sich das. An einer Spur, die eigentlich für Lastwagen vorgesehen ist, reicht die Schranke nur etwa zur Hälfte der Fahrbahn - Autos kommen, ohne Schaden zu nehmen, vorbei.

Wer bei Coop einkauft und eine Supercard besitzt, kann sich die Parkgebühren damit verrechnen lassen. Coop wirbt damit überall. Hans Christof Wagner

«Die ganze neue Situation ist sehr ungünstig für unser Center», findet auch Marc Gschwind, Geschäftsführer von Rheinorthopädie. Viele, auch die Mitarbeitenden des Centers, seien auf das Auto angewiesen, da der Kaiserhof mit den öffentlichen Verkehrsmitteln schlecht angebunden sei. «Da gehe ich lieber nach Füllinsdorf», bekomme er von Kundinnen und Kunden jetzt zu hören – dort könne man zum Einkaufen noch gratis parkieren.

Aber nicht alle finden die Parkgebühren schlecht, ein Kaiserhof-Kunde findet sie sogar gut. «Endlich habe ich keine Probleme mehr, einen freien Parkplatz zu finden», sagt er. Stimmt – der Kaiserhof-Parkplatz in Kaiseraugst ist zu einem Drittel leer.