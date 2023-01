VCS-Chef spricht über Kaiseraugster Parkschranken-Streit

Kaiseraugst «Ich frage mich, was die Leute sich denken»: Jetzt äussert sich der VCS-Chef zum Bezahlschranken-Streit Seit Tagen sorgt die Bezahlschranke beim Parkplatz des Kaiseraugster Einkaufszentrums Kaiserhof für schlechte Stimmung. Sowohl bei den Kundinnen und Kunden als auch bei den Gewerblerinnen und Gewerblern, weil diese wegbleiben. Nun äussert sich VCS-Geschäftsführer Christian Keller dazu – und nimmt die Kundinnen und Kunden in die Pflicht. Nadine Böni 23.01.2023, 18.30 Uhr

Die Bezahlschranke beim «Kaiserhof» sorgt in Kaiseraugst für viel Gesprächsstoff. Hans Christof Wagner (19. Januar 2023)

Ein Stück Metall sorgt in Kaiseraugst für einen riesigen Sturm der Entrüstung: Seit knapp zwei Wochen ist die Bezahlschranke am Parkplatz des Coop-Einkaufszentrums Kaiserhof in Betrieb – und eben: Sie stösst auf wenig Gegenliebe. Das zeigt sich einerseits in den sozialen Medien, wo die Schranken seit Tagen das meistdiskutierte Thema sind.