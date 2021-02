Kaiseraugst Gastrokönig Brüderli verlässt das Liebrüti-Zentrum – schliesst eine Rückkehr aber nicht aus Nach 24 Jahren verlässt Gastrounternehmer Toni Brüderli im Sommer das Kaiseraugster Einkaufszentrum. Für Restaurant und Catering hat er neue Standorte gefunden. Grund für den Umzug sind die geplanten Bauarbeiten im Zentrum. Eine Rückkehr ist allerdings nicht ausgeschlossen. Nadine Böni 09.02.2021, 05.00 Uhr

Gastrounternehmer Toni Brüderli fühlte sich in der Liebrüti stets wohl.

Die Liebrüti ist ein wichtiges Kapitel der Geschichte von Toni Brüderli und seinem Gastro-Unternehmen. Das Restaurant im Kaiseraugster Einkaufszentrum, samt grossem Lager und grosser Küche, war die Basis, auf der Brüderli sein Unternehmen aufbaute. Heute umfasst es neben dem Gasthof Adler in Kaiseraugst auch verschiedene Restaurants im Baselbiet sowie einen Catering-Service. «Die Infrastruktur in Kaiseraugst ermöglichte es uns, an externen Anlässen durchschnittlich rund 8000 Personen pro Woche zu verpflegen», sagt Brüderli. Hinzu kommt die verkehrsgünstige Lage, nahe der Autobahn. Brüderli:

«Die Liebrüti hat uns die idealen Voraussetzungen geboten. Wir fühlten uns hier sehr wohl.»

«Fühlten». Die Vergangenheitsform deutet es bereits an: Brüderli wird das Zentrum im Sommer verlassen, den Pachtvertrag hat er auslaufen lassen. Der Unternehmer betont, dass dies keineswegs mit den Problemen des Zentrums zusammenhänge – oder zumindest nicht direkt. In den vergangenen Jahren hatten nach und nach das Hallenbad, dann die Migros, die Poststelle und zuletzt der Kiosk geschlossen. Viele Flächen im Zentrum, das bei seinem Bau vor über 40 Jahren eines der ersten seiner Art in der Schweiz war, stehen inzwischen leer. «Das hat sich natürlich auf den Geschäftsgang im Restaurant ausgewirkt», sagt Brüderli. Aber nochmals sagt er: «Wir fühlten uns im Zentrum stets wohl. Die Eigentümer haben sich uns gegenüber immer vorbildlich verhalten. Auch und gerade in der Coronakrise.» Da wurde ihm die Miete reduziert.

Betrieb ist für ein Provisorium zu gross

Grund für Brüderlis Weggang aus der Liebrüti ist vielmehr, was mit dem Zentrum in naher Zukunft geplant ist: Vergangene Woche erteilte der Kaiseraugster Gemeinderat die Baubewilligung für den Domus, ein neues Hochhaus mit 125 Wohnungen, samt Neugestaltung des Zentrums. Für die Gewerbetreibenden aus dem Zentrum soll als Provisorium während der mehrmonatigen Bauzeit ein Containerdorf auf dem nahen Violaparkplatz gebaut werden. «Für ein Provisorium ist unser Betrieb aber schlicht zu gross», sagt Brüderli. Allein das Lager umfasst rund 800 Quadratmeter.

Auf dem Liebrüti-Zentrum in Kaiseraugst wird der Domus profiliert. (Bild aus dem Jahr 2018).

Einen Ersatz hat Toni Brüderli inzwischen gefunden, oder besser: zwei. Das Lager und die Fahrzeuge des Caterings werden in Lokalitäten in Arisdorf (BL) verlegt. Ausserdem übernimmt Brüderli das Restaurant Waage in Muttenz (BL). Hierhin zügeln die Mitarbeitenden des Liebrüti-Restaurants. «Eine gute Lösung», wie Brüderli sagt. Ob das Restaurant in der Liebrüti bis zum Auszug noch einmal aufgeht, ist derzeit noch offen und auch von den weiteren Entwicklungen bezüglich der Coronamassnahmen abhängig. Das Lager – es umfasst unter anderem Besteck, Geschirr, Stühle, Bänke, Tische, Öfen und Grills – wird nun nach und nach gezügelt.

Ein halbes Berufsleben in der Liebrüti

Der Weggang fällt Toni Brüderli nicht leicht. 24 Jahre war er in der Liebrüti. «Das ist ein halbes Berufsleben. In der Liebrüti ist alles vertraut», sagt er und fügt dann mit einem Lachen an:

«In meinem Alter wünscht man sich nicht unbedingt noch einmal so eine grosse Veränderung.»

Brüderli wird dieses Jahr 66. In vier Jahren möchte er sich zurückziehen. Die Firma – einst vom Vater in Pratteln (BL) als Metzgerei gestartet – wird dann 75 Jahre alt, und er, Toni, feiert sein 50-Jahre-Dienstjubiläum. «Ein passender Zeitpunkt für meinen Abschied», sagt er lachend. Sein Sohn Marco ist inzwischen in die Unternehmensleitung integriert und soll es danach übernehmen.

Toni Bruederli zeigt 2009 seinen Lebensmittelkühlraum.

Vielleicht auch mit einem Standort in der Liebrüti. Natürlich sei die Zukunft in der Gastrobranche ungewiss, wegen Corona mehr denn je, sagt Brüderli. Aber: Er schliesst eine Rückkehr nach dem Umbau nicht aus. «Wenn sich die Gelegenheit dazu bietet, sind wir sicher offen dafür», sagt er. Vielleicht also kommt dann ein nächstes Kapitel dazu in der Geschichte von Brüderli und dem Kaiseraugster Einkaufszentrum.