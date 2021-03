Kaiseraugst Fahrende sorgen für Ärger – trotzdem dürfen sie bleiben Mit Verschmutzungen, Vandalismus und der Überbelegung des Durchgangsplatzes in Kaiseraugst ziehen die Fahrenden den Unmut von Polizei und Gemeinde auf sich. Trotzdem wird der Platz nicht in Frage gestellt. Die Hoffnung: Dass die Situation nur vorübergehend unbefriedigend ist. Nadine Böni 11.03.2021, 05.00 Uhr

In den vergangenen Wochen musste die Polizei mehrmals zum Durchgangsplatz für Fahrende in Kaiseraugst ausrücken. Dennis Kalt (17. Oktober 2020)

Die Situation auf dem und rund um den Durchgangsplatz für Fahrende am Augsterstich in Kaiseraugst ist derzeit unbefriedigend. Daraus machen Markus Zumbach, Gemeinderat in Kaiseraugst, und Hansueli Loosli, Chef der Regionalpolizei Unteres Fricktal, keinen Hehl.

Da sind unschöne Hinterlassenschaften in Gebüschen rund um den Platz und sogar entlang eines nahen Wanderwegs. Plastikmüll etwa, aber auch Kot und Klopapier. Da sind Verschmutzungen der sanitären Anlagen auf dem Platz, teilweise auch deren Beschädigung. Und da ist das Problem, dass sich nicht alle Fahrenden an die geltenden Regeln auf dem Platz halten. An die Belegung mit maximal 20 Fahrzeugen etwa.

Polizei war mehrmals im Einsatz

Die Regionalpolizei Unteres Fricktal musste in den letzten paar Wochen gleich mehrmals ausrücken, um Fahrende vom Platz wegzuweisen, weil dieser bereits voll belegt war. Die Anweisung des Platzwarts der Gemeinde hatten sie zuvor nicht befolgt. Diese Woche berichtete die «Basler Zeitung» über die Problematik.

Polizei und Gemeinde verorten das Problem unter anderem auch bei der Coronakrise – oder besser: Bei den Massnahmen und Einschränkungen, die mit der Pandemie einhergehen. Gerade in den Nachbarländern Frankreich und Deutschland, von wo derzeit viele Fahrende nach Kaiseraugst kommen.

Das sieht auch Simon Röthlisberger, Geschäftsführer der Stiftung Zukunft für Schweizer Fahrende, so. Er sagt:

«Die nun fast seit einem Jahr anhaltende Pandemie verschärft die Situation sowohl für Schweizer Jenische und Sinti als auch für ausländische Roma markant.»

Die Nachfrage nach den von ihnen angebotenen Dienstleistungen etwa sei «sehr deutlich eingebrochen», so Röthlisberger. Und: Verschiedenenorts zeigten sich die Behörden zurückhaltend, wenn es um die Öffnung der Plätze für Fahrende ging. Das verschärfte den ohnehin schon grossen Mangel an Halteplätzen.

In den vergangenen Jahren war es ruhig

«Angesichts dieser teils schwierigen Situation ist es durchaus verständlich, dass die Fahrenden hierher kommen», sagt Markus Zumbach. In Kaiseraugst führt das allerdings dazu, dass der Durchgangsplatz – Fahrende dürfen ihn jeweils während maximal eines Monats nutzen – derzeit fast durchwegs voll belegt ist und es immer wieder zu Überbelegungen kommt. Und: Dass auch Gruppen anreisen, die für die eingangs beschriebenen Probleme sorgen.

Zumbach betont allerdings, dass «sich weitaus nicht alle daneben benehmen». Im Grossen und Ganzen nämlich habe der Platz zu einer deutlichen Verbesserung der Situation geführt. «In den vergangenen Jahren gab es kaum einmal Probleme. Polizeieinsätze waren die absolute Ausnahme», bestätigt Hansueli Loosli.

Eine Schliessung ist derzeit kein Thema

Sowohl für die Gemeinde als auch für die Regionalpolizei ist deshalb klar: Der Kaiseraugster Durchgangsplatz wird wegen der aktuellen Probleme nicht sofort in Frage gestellt. Zumbach:

«Eine Schliessung des Platzes würde auch die Falschen treffen. Denn viele Fahrende verhalten sich vorbildlich.»

Man werde die Situation aber weiter beobachten und allenfalls neu beurteilen, falls die «Zumutbarkeitsgrenze» beim Platzwart, bei der Polizei oder den Einwohnerinnen und Einwohnern überschritten werde, so Zumbach.

Auch Röthlisberger warnt vor einer Überreaktion. «Gibt es Schwierigkeiten bei der Bewirtschaftung, gilt es genau hinzuschauen, was die Ursachen sind», sagt er. «Manchmal lässt sich mit überschaubaren Änderungen grosses Bewirken. Beispielsweise ist der kontinuierliche Dialog mit den Nutzerinnen und Nutzern vor Ort wichtig.»