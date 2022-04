Kaiseraugst: Umwelt und Klima sind wichtiges Legislaturziel

Kaiseraugst Die Umwelt als übergreifendes Thema: Diese Ziele steckt sich der Gemeinderat für die kommenden vier Jahre Kaiseraugst möchte als Arbeits- und Wohngemeinde attraktiv bleiben, Kaiseraugst möchte sicherer und sauberer werden – und Kaiseraugst möchte vor allem eines: in Sachen Klimaschutz und Umwelt eine Vorreiterrolle übernehmen. Die Legislaturziele des Gemeinderats zeigen auf, wie das alles möglich sein soll. Nadine Böni 13.04.2022, 05.00 Uhr

Kaiseraugst will weiterhin erneuerbare Energien fördern – unter anderem mit dem Ausbau des Fernwärmeverbunds. zvg

Es ist kein Zufall, dass an diesem Dienstag neben Gemeindepräsidentin Françoise Moser auch Gemeinderat Jean Frey an der Medienkonferenz zu den Kaiseraugster Legislaturzielen 2022/25 teilnimmt. Frey ist schliesslich Vorsteher des Ressorts Umwelt – und dieses Thema zieht sich wie ein rotes Band durch die vom Gemeinderat gefassten Ziele für die angebrochene Amtsperiode.

Geplant sind in einem ersten Schritt die Erweiterung des Wärmeverbunds sowie ein Förderprogramm für Private im Bereich erneuerbare Energien. «Über 400 Haushaltungen in Kaiseraugst heizen heute noch mit Gas oder Öl», sagt Jean Frey.

«Wir möchten anregen, dass sie auf nachhaltige Lösungen umsteigen, und dazu Hand bieten – auch finanziell.»

Schon an der nächsten Gemeindeversammlung am 15. Juni sollen zwei Kreditanträge gestellt werden. Frey sagt: «Wir sind zuversichtlich, dass uns der Souverän dann in unseren Zielen bestätigt.»

Darüber hinaus hat der Gemeinderat verschiedene Ideen. So wäre etwa «ein Projekt im Bereich Solarenergie denkbar», sagt Frey. Der Gemeinderat hat dabei einen Blick in die Nachbargemeinde geworfen, wo beim Projekt «Rheinfelden Solar» bereits mehrere Gemeinschaftsanlagen in Betrieb genommen wurden. Eine weitere Idee ist es, Anreize für Private zu schaffen, um versiegelte Flächen und sogenannte Schottergärten zu beseitigen und beispielsweise durch Biodiversitätsflächen zu ersetzen.

Gemeinde soll sicherer und sauberer werden

Das habe indirekt einen positiven Einfluss auf ein weiteres Legislaturziel, sagt Frey. «Kaiseraugst ist eine vielfältige, aktive und lebenswerte Gemeinde, wo sich die Bevölkerung sicher und zuhause fühlt», heisst der Leitsatz dazu. Frey erklärt:

«Massnahmen wie Umweltschutz und Hitzemanagement tragen einen wichtigen Teil dazu bei, indem etwa die Aufenthaltsqualität im Siedlungsraum auch an Hitzetagen verbessert wird.»

Wobei der Gemeinderat in den kommenden vier Jahren ein Hauptaugenmerk auch auf die Sicherheit im öffentlichen Raum sowie dessen Sauberkeit – Stichwort Littering – werfen will. Eine im vergangenen Jahr durchgeführte Bevölkerungsumfrage hat hier deutlichen Bedarf gezeigt.

Gemeindepräsidentin Françoise Moser, die stellvertretende Gemeindeschreiberin Sabine Schär und Gemeinderat Jean Frey (v.l.) präsentierten die Legislaturziele. Nadine Böni

Ein Sicherheitskonzept soll nun bekannte und allfällige neue Hotspots definieren und Lösungsansätze aufzeigen – wobei Françoise Moser betont, dass die Gemeinde in den vergangenen Jahren diesbezüglich keineswegs untätig gewesen sei. Bereits heute ist zu bestimmten Zeiten etwa ein Sicherheitsdienst im Einsatz. Aber sie sagt auch:

«Wir nehmen das Anliegen aus der Bevölkerung ernst und versuchen, für Verbesserungen zu sorgen.»

Generell sei es das Ziel des Gemeinderats, «die Menschen wieder etwas näher zusammenzubringen», sagt Moser. Das könne durch die soziale Kontrolle zum einen längerfristig einen positiven Effekt im Bereich Sicherheit und Littering haben. Zum anderen soll die Bevölkerung so verstärkt die Möglichkeit haben, die Gemeinde nach den eigenen Wünschen weiterzuentwickeln.

Möglich seien etwa Quartieranlässe, Infoveranstaltungen oder Mitwirkungsverfahren, sagt Moser. Ein Beispiel folgt schon in den kommenden Wochen: Für die Entwicklung der Freizeitzone «Im Liner» ist eine breit abgestützte Bedürfnisabklärung angedacht.