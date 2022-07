In Kaiseraugst entsteht Wohnraum für 300 Personen

Für das Bauunternehmen Ernst Frey AG ist es das grösste Projekt in der 110-jährigen Firmengeschichte: In drei Gebäuden entstehen in den nächsten eineinhalb Jahren in Kaiseraugst 106 Wohnungen. Ein verkehrsfreier Innenhof wird als Begegnungsraum angelegt.

Horatio Gollin 16.07.2022, 05.00 Uhr