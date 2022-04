Kaiseraugst: DSM-Campus wächst in die Höhe

Kaiseraugst Die gestiegenen Baupreise können dem DSM-Campus nichts anhaben – die Arbeiten sind zeitlich und finanziell auf Kurs In Kaiseraugst wächst der Campus der DSM Nutritional Products planmässig in die Höhe. Das Projekt läuft auch finanziell nicht aus dem Ruder – trotz des teurer gewordenen Baumaterials. Spätestens Ende 2023 sollen rund 250 DSM-Mitarbeitende den Neubau beziehen. Hans Christof Wagner 08.04.2022, 05.00 Uhr

Am DSM Health & Nutrition Campus in Kaiseraugst gehen die Arbeiten wie geplant voran. zvg

In Kaiseraugst nimmt der Campus des Unternehmens DSM Formen an. «Das Projekt DSM Health & Nutrition Campus läuft gemäss Zeitplan», sagt William Wild, Mediensprecher des niederländischen Biotech-Konzerns mit seinen Fricktaler Standorten Kaiseraugst und Sisseln.

Wild zufolge ist der Rohbau der beiden Untergeschosse und des Erdgeschosses abgeschlossen. Im April würden die Vorbereitungsarbeiten im Bestandsgebäude, dem DSM-Hochhaus mit seinen rund 40 Metern Höhe, starten.

Ans Bestandsgebäude werden zwei Passerellen angebaut, die später Brücken bilden sollen zum Campus-Neubau. Wild: «Im Mai werden die beiden Passerellen eingebracht.» Im Laufe des Sommers werde der Rohbau fertig sein. DSM plane das Campus-Richtfest für das dritte Quartal 2022.

Als vor rund einem Jahr die Bauarbeiten mit dem Spatenstich starteten, war die Corona-Krise allgegenwärtig – und die Preise für Baustoffe und Materialien waren noch vergleichsweise tief. Aber Wild gibt zu bedenken:

«Die meisten Baumaterialien haben sich in den letzten Monaten stark verteuert, nicht nur Stahl und Glas.»

Das DSM-Bestandsgebäude und der Campus-Neubau werden via Passerellen miteinander verbunden. zvg

Der Armierungsstahl ist mit am teuersten geworden

Er verweist auf die beiden Materialien nicht ohne Grund. Denn der als lichtdurchflutetes Gebäude geplante Campus wird zu grossen Teilen aus Glas bestehen. Aber die deutlichste Teuerung betrifft ein Material, das am fertigen Campus gar nicht zu sehen sein wird. «Am direktesten sind wir von Preissteigerungen bei Armierungsstahl betroffen», sagt Wild. Dieser Stahl dient zur Bewehrung von Betonbauteilen.

Aber: Das Unternehmen muss dennoch nicht fürchten, dass die Baukosten für den Campus explodieren. Verträge wurden zu einer Zeit geschlossen, als die Kosten noch tief waren. Somit sind die Preisexplosionen abgefedert. Wild sagt:

«Der grösste Teil der Arbeiten konnte bereits zu den vorgesehenen Kosten vergeben werden. Im Moment haben wir die Gesamtkosten immer noch vollständig im Griff.»

DSM baut den Campus, um darin die 250 in der Forschung tätigen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter am Standort Kaiseraugst in einem zentralen Gebäude, unter einem Dach zu vereinen. Denn die sind jetzt noch auf dem Firmenareal verstreut tätig. Wenn das Gebäude steht, wird es 137 Meter lang und 36 Meter breit sein sowie bewusst in die Horizontale gehen. Mitte bis Ende 2023 soll der Campus fertig und bezogen sein.

Fitness­center und Barista-Kaffeebar für die Mitarbeitenden

Wenn er denn bezogen sein wird, sollen sich die DSM-Mitarbeitenden darin wohlfühlen – durch offene und helle Räume und Strukturen, die auf Teamwork setzen. Nicht zuletzt ein aufs Dach gebautes Fitness­center und eine Barista-Kaffeebar im Innern des Campus sollen die Attraktivität von DSM als Arbeitgeber steigern.

«Auch in der Zukunft wollen wir talentierte Forscher nach Kaiseraugst anziehen. Unser Campus ist genau der richtige Ort, um das zu tun», sagt Ronald Gebhard, DSM-Vizepräsident im Bereich Biowissenschaften und Prozessinnovation.