Kaiseraugst: Theaterverein will ein Fasnachtsbeizli eröffnen

Kaiseraugst Vom Keller ins Beizli: Theaterverein sucht Fasnachtslarven für Fasnachtslokal Der Theaterverein Kaiseraugst möchte ab dem kommenden Jahr etwas zur Fasnacht im Dorf beitragen und ein Beizli eröffnen. Für die Dekoration sucht er ausgediente Fasnachtslarven – und wird schnell fündig: Schon in den ersten Stunden nach dem Aufruf haben sich mehrere potenzielle Unterstützerinnen und Unterstützer gemeldet. Nils Hinden 03.02.2022, 05.00 Uhr

Der Theaterverein Kaiseraugst sucht Fasnachtslarven für ein Fasnachtslokal. Patrick Huerlimann

Der Theaterverein Kaiseraugst liess am Montag über Facebook verlauten, dass man schöne und intakte Fasnachtslarven als Deko für ein zukünftiges Fasnachtslokal suche. Catherine Hossli, die Präsidentin des Theatervereins sagt: «Wir würden uns sehr über ein paar schöne Larven freuen.» Weiter sagt sie:

«Ich kann mir gut vorstellen, dass die eine oder andere schöne Fasnachtslarve verborgen im Keller liegt.»

Diese könne man dann im Lokal sichtbar machen. Hossli fügt an: «Damit können wir vielleicht auch den Besitzerinnen und Besitzern eine Freude machen.»

Eröffnung noch nicht dieses Jahr

Weiter würde man sich auch gerne bei den Gönnerinnen und Gönner bedanken: «Als Gegenleistung bieten wir jährlich an der ‹Chaiseraugschter Fasnacht› ein schönes Plätzchen, wo sie in gemütlichem Ambiente die Fasnachtslarven bewundern können», heisst es vom Verein.

Der Aufruf stösst nicht auf taube Ohren. So berichtet die Präsidentin erfreut davon, dass sich innert Tagesfrist bereits mehrere Interessentinnen und Interessenten gemeldet hätten.

Der Vorstand des Theatervereins Kaiseraugst. Vorne: Präsidentin Catherine Hossli. Zvg / Aargauer Zeitung

Eilig hat man es mit der Suche allerdings nicht. Man plant langfristig: «Der Verein würde ab nächstem Jahr gerne mit einem schönen Beizli zur Fasnacht beitragen», sagt die Vereinspräsidentin. Die diesjährige Fasnacht werde man wegen der Coronapandemie nur intern feiern, so Hossli.

Mehr Platz im neuen Lokal

Die Pläne des Theatervereins mit dem Fasnachtsbeizli haben auch mit einem Lokalwechsel zu tun. So konnte der Verein im August, nachdem man sich davor in einem Übergangsdomizil eingemietet war, das neue Vereinslokal im «Bolingerhaus» beziehen. Zuvor war das alte «heimelige» Theaterstübli abgerissen worden.

Mit dem Umzug ins deutlich grössere Lokal im Bolingerhaus hätten sich neue Möglichkeiten ergeben. Insbesondere bieten die neuen Räumlichkeiten deutlich mehr Platz: Mit einer Kapazität von rund 40 Leuten habe man nun rund viermal mehr Platz als zuvor, sagt Hossli.

Zudem ist man auch nicht alleine: Im Bolingerhaus, das der Ortsbürgergemeinde gehört, haben auch andere Vereine ihre Räumlichkeiten. So proben im Haus auch regelmässig Musikantinnen und Musikanten.

Der Theaterverein betätigt sich vielseitig

Mit dem Bezug des neuen Lokals hätten Vereinsmitglieder nun die Idee gehabt, ein schönes Fasnachtsbeizli einzurichten, wo auch externe Gäste begrüsst werden könnten, sagt die Präsidentin.

Der Theaterverein Kaiseraugst auf der Bühne. zvg

Der Theaterverein beteiligt sich auch an anderen traditionsreichen Anlässen. So kann man sich etwa am Vorabend zum Nationalfeiertag auf dem Schulhausplatz vom Theaterverein bewirten lassen oder an der «Chilbi» ihr Röschtibeizli besuchen, wo jeweils auch eine Kochshow dargeboten wird.

Hinzu kommt die Kernkompetenz, das Theaterspielen. Einmal im Jahr, jeweils im November, findet eine Aufführung statt. Zudem findet jeden ersten Freitag im Monat ein «Theaterhöck» für alle Theaterinteressierten statt.