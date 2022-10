Neuer Kindergarten Wurmisweg wird früher fertig als geplant

Kaiseraugst Der neue Kindergarten wird früher fertig als gedacht: Jetzt kann er schon im Januar in Betrieb gehen Viele Bauprojekte machen aktuell eher durch Verzögerungen Schlagzeilen. Nicht so in Kaiseraugst: Dort wird der neue Doppelkindergarten am Wurmisweg jetzt sogar zwei Monate früher als gedacht fertig. Die Gemeinde ist froh – bleibt doch so mehr Zeit, um den in die Jahre gekommenen Liebrüti-Kindergarten zu sanieren. Hans Christof Wagner 08.10.2022, 05.00 Uhr

In Kaiseraugst ist der neue Kindergarten am Wurmisweg fast bezugsfertig. Bild: zvg

Gestörte Lieferketten nach Corona, Teuerungen und Lieferengpässe – vielerorts zieht all das Bauvorhaben gerade in die Länge. In Kaiseraugst macht derzeit aber eine Liegenschaft von sich reden, die früher fertiggestellt werden konnte, als gedacht: Der Doppelkindergarten am Wurmisweg, wo mit den Überbauungen Römerpark I und II ab 2023/24 mehrere Hundert Neuzuzüger erwartet werden.

«Es gab Lieferprobleme, aber sie waren weniger gravierend, als erwartet. Die Engpässe hielten sich in Grenzen», sagt Projektleiter Michel Jost von der ausführenden Baufirma Ernst Frey AG. Er ergänzt:

«Angedacht war, den Bau am 1. Januar an die Gemeinde zu übergeben. Jetzt kann das schon Ende Oktober erfolgen, also zwei Monate früher.»

Mit beigetragen zur raschen Verwirklichung hat, dass der Kindergarten in Holzbauweise erstellt wird. So konnten laut Jost parallel zum Kellerbau die Holzelemente in den Produktionshallen der Ernst Frey AG vorgefertigt werden und standen dann kurzfristig zur Montage bereit.

Der neue Kindergarten am Wurmisweg wurde in Holzbauweise erstellt. Bild: zvg

Mehr Zeit für die Sanierung des Doppelkindergartens Liebrüti 14/15

Zwei Monate früher fertig als geplant – für Kaiseraugst ist das eine gute Nachricht. Bleibt der Gemeinde doch so jetzt mehr Zeit für die Sanierung des in die Jahre gekommenen Doppelkindergartens Liebrüti 14/15. Die soll Anfang 2023 starten und, so der Plan, bis Sommer dauern. Bis dahin werden die rund 50 Liebrüti-Kinder in der neuen Einrichtung am Wurmisweg betreut.

Anschliessend dient diese den Jungen und Mädchen, die im Violaweg den Kindergarten besuchen, als Ausweichquartier. Denn auch deren Domizil muss saniert werden. Wenn dann Ende 2023 oder Anfang 2024 die Überbauung Römerpark bezogen wird, steht der Kindergarten am Wurmisweg für die Kinder aus dem Quartier selbst zur Verfügung. Gemeinderat Jean Frey sagt:

«Ein ausgeklügelter und gut durchdachter Plan, der funktionieren sollte.»

Der Kaiseraugster Souverän hat für das Projekt 2020 einen Baukredit von 1,8 Millionen Franken bewilligt. Ganz reichen wird das aber nicht. Frey zufolge wird es wohl rund 2 Millionen Franken kosten. Tatsächlich aber muss die Gemeinde für den Kindergarten Wurmisweg nur 800'000 Franken berappen: 1,2 Millionen Franken schiesst die Ernst Frey AG im Rahmen der Mehrwertabschöpfung zu.