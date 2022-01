Kaiseraugst: Nun lärmen die Liebrüti-Krähen schwarmweise

Kaiseraugst Der Ärger geht weiter: Nun lärmen die Liebrüti-Krähen schwarmweise – und werden gefüttert Die Population der krächzenden Krähen im Siedlungsgebiet hat wieder zugenommen. Während der Unmut so mancher Bewohnerinnen und Bewohner gross ist, füttern andere die Tiere. Dies untergräbt die Vergrämungsmassnahmen des Gemeinderates, für die 30’000 Franken im Budget eingestellt sind. Dennis Kalt 06.01.2022, 16.20 Uhr

Derzeit sind in Kaiseraugst grosse Krähenschwärme zu beobachten. Screenshot

Der Eindruck der Bilder ist imposant. In zwei Videosequenzen, veröffentlicht in der Facebook-Gruppe «Kaiseraugst lebt», ziehen zwei riesige Krähenschwärme durch die Lüfte über das Siedlungsgebiet der Gemeinde. Der Kampf gegen die lärmenden Liebrüti-Krähen, die so manchen Bewohner um den Schlaf bringen, läuft nun schon seit Jahren – mit diversen Vergrämungsmassnahmen durch die Gemeinde, aber ohne nachhaltigen Erfolg.