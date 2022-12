Kaiseraugst: Vorfälle bei Entsorgungsfirmen – das steckt dahinter

Kaiseraugst Brände, Explosionen und Rauch: Immer wieder kommt es bei Entsorgungsfirmen zu Vorfällen – aber warum eigentlich? Am Wochenende war es wieder einmal so weit: Auf dem Areal eines Entsorgungsunternehmens in Kaiseraugst entwickelte sich starker Rauch – die Feuerwehr stand über Stunden im Einsatz, bis der Brand gelöscht war. Es ist nicht der erste Vorfall dieser Art. Und das hat seine Gründe. Hans Christof Wagner 14.12.2022, 05.00 Uhr

Am Sonntag kam es zu einer starken Rauchentwicklung in der Halle der Entsorgungsfirma Thommen in Kaiseraugst. Kantonspolizei Aargau

Da hätten sich die Männer und Frauen der Feuerwehr Raurica eine schönere Sonntagsbeschäftigung vorstellen können. Stattdessen standen sie im Einsatz und das von rund 11 Uhr bis nach 22 Uhr. 41 Feuerwehrleute mit Fahrzeugen plus rund 30 unterstützende Kräfte aus Rheinfelden waren in einer Halle der Entsorgungsfirma Thommen in Kaiseraugst zugange – mit Löscharbeiten, Rauchbeseitigung, der Bergung grosser Mengen an Material und Aufräumarbeiten. Feuerwehrkommandant Andreas Brodbeck erzählt: «Wir mussten Grossraumlüfter vom Stützpunkt Rheinfelden anfordern und von dort auch Atemschutz nachalarmieren.»

Feine Eisenbahnspäne hätten in Flammen gestanden, so Brodbeck. Obwohl ein vergleichsweise kleines Feuer, sei die Rauchentwicklung doch extrem gewesen. Über viele Stunden hinweg habe Atemschutz getragen werden müssen. «Die Träger mussten sechs- bis siebenmal die Luftflaschen wechseln», erinnert sich Brodbeck an den Einsatz. Beissende Kälte habe die Wasserschläuche einfrieren lassen, sagt er. Und schiebt nach:

«Aber zum Glück war das ja nicht der erste Einsatz dieser Art. Wir kennen das ja schon.»

Beim Kaiseraugster Unternehmen Thommen standen jüngst Eisenspäne im Flammen. Kantonspolizei Aargau

Brodbeck spielt damit darauf an, dass es in den beiden Kaiseraugster Entsorgungsunternehmen Thommen und Rewag in den vergangenen Jahren wiederholt gebrannt hat – zuletzt 2020 und 2019 bei der Rewag und 2015 bei Thommen.

Feuerwehr nimmt Unternehmen in Schutz

Auch wenn die Feuerwehr Raurica regelmässig zu Thommen und Rewag ausrücken muss, einen Vorwurf macht Brodbeck den Unternehmen dennoch nicht. Das Problem liege weniger bei ihnen, mehr bei deren Kunden, sagt er. Was diese in den Recyclinghallen deponieren und wie, könne unmöglich im Detail überwacht werden.

Das Unternehmen Thommen bestätigt das. «Alles kann nicht kontrolliert werden», sagt Thomas Schäfer, Mitglied der Gruppengeschäftsleitung. Und ergänzt: «Dank der Aufmerksamkeit unserer Mitarbeitenden wird in den Schrottmengen schon immer wieder falsch entsorgtes Material gesichtet und aussortiert.»

Infrarotkameras sollen Rauch schnell erkennen

Um derlei Brände zu verhindern, so Schäfer, arbeite man aktuell mit speziellen Infrarotüberwachungskameras, mit deren Hilfe Rauch schnell erkannt werde. Aber zu 100 Prozent schützen auch sie nicht. Schäfer unterstreicht aber auch: «Eine grössere Gefahr als bei anderen Unternehmen ist bei uns als Recyclingbetrieb nicht gegeben.» Vor dem jüngsten Ereignis vom Sonntag habe es zuletzt bei Thommen 2015 gebrannt, also bereits vor sieben Jahren, betont er.