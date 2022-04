Kaiseraugst: Migros-Beschwerde gegen Gemeinderatsentscheid

Kaiseraugst Beschwerde wegen abgelehntem Baugesuch: Die Migros hält an ihren Plänen an der Landstrasse fest Der Kaiseraugster Gemeinderat hat ein Baugesuch des Grossverteilers für einen provisorischen Voi-Markt abgelehnt. Die Migros hat gegen den Entscheid eine Beschwerde eingereicht. Der Fall liegt derzeit beim Kanton. Klar ist allerdings so oder so: Eine definitive Lösung bietet der Standort nicht. Nadine Böni 07.04.2022, 05.00 Uhr

Die Migros-Filiale im Kaiseraugster Liebrüti-Zentrum wurde vor fast genau zwei Jahren geschlossen. Nadine Böni (6. Mai 2019)

«Dauerhaft geschlossen». Wer nach einem Migros-Laden in Kaiseraugst sucht, der stösst bei Google auf diese Formulierung. Vor fast genau zwei Jahren schloss der Grossverteiler seine Filiale im Zentrum Liebrüti. Dies unter anderem wegen rückläufiger Umsatzzahlen und dem anstehenden Umbau des Zentrums.

Stattdessen plante die Migros einen zehn Millionen Franken teuren Neubau an der Landstrasse – wobei es bis heute bei den Plänen geblieben ist: Zwei Mal reichte das Unternehmen ein Baugesuch für einen Voi-Markt auf der 3000 Quadratmeter grossen Parzelle ein, zwei Mal hagelte es daraufhin Einwendungen aus der Nachbarschaft. Schliesslich lehnte der Gemeinderat das Gesuch aufgrund von mangelnder Zonenkonformität des Projekts sowie der vorgeschlagenen Zufahrt über die Kantonsstrasse ab.

Es bleibt wohl beim Zonen-Problem

Das Problem: Das Grundstück der Migros an der Landstrasse – einst stand hier das Pneuhaus Euromaster – liegt in der Wohnzone. Jene Firmen, die bereits bei der Umzonung dort ansässig waren, haben eine Besitzstandsgarantie, neue Unternehmen können aber nicht einfach dort bauen.

Migros will ein Provisorium auf einer Parzelle an der Landstrasse in Kaiseraugst errichten. Zvg (28. August 2020)

Die Migros hoffte auf eine Zonenänderung zu ihren Gunsten im Rahmen der Revision der Bau- und Nutzungsordnung. Aber: In den derzeit aufliegenden, überarbeiteten Plänen ist das Grundstück weiterhin als Wohnzone geführt. Die Auflage dauert noch bis zum Freitag, 22. April. Bis dann besteht die Möglichkeit, Einwendung zu erheben.

Letztlich entscheidet die Gemeindeversammlung über die neue Bau- und Nutzungsordnung. Wann es soweit sein wird, ist derzeit noch offen. Stand heute scheint es aber beim Zonen-Problem zu bleiben.

Beschwerde gegen Gemeinderats-Entscheid

Somit ist unklar, wie es mit dem geplanten Markt an der Landstrasse weitergeht. Die Migros hat gegen den Entscheid des Gemeinderats, das Baugesuch abzulehnen, ohnehin Beschwerde eingereicht. Dies, weil laut Sprecherin Andrea Bauer «aus unserer Sicht nicht alle Fragen bezüglich des provisorischen Baugesuchs geklärt» gewesen seien. Sie sagt:

«Aktuell laufen die Abklärungen mit dem Ziel einer Einigung. Wir sehen nach wie vor das Bedürfnis der Kundinnen und Kunden nach Migros-Produkten in Kaiseraugst.»

Klar ist: Die Migros will künftig wieder in Kaiseraugst präsent sein – so oder so. «Nach wie vor erhalten wir viele Kundenanfragen, welche sich einen alternativen Migros-Standort in Kaiseraugst wünschen», sagt Andrea Bauer. Der Voi-Markt soll als Provisorium dienen, bis «eine langfristige Lösung in Zusammenarbeit mit der Gemeinde gefunden wurde.»

Eine Rückkehr ins Zentrum ist derzeit kein Thema

Eine Rückkehr ins Liebrüti-Zentrum ist für die Migros «zurzeit keine Option». Dort stehen die umfassenden Umbauarbeiten an, weswegen die Geschäfte ohnehin in ein Provisorium umziehen müssen. «Wir stehen jedoch in Kontakt mit den Verantwortlichen des Liebrüti-Zentrums und prüfen auch weiterhin mögliche Standorte», so Bauer.