Messerangriff: Bezirksgericht Rheinfelden verurteilt Kosovaren

Kosovare zückt Küchenmesser und verletzt Opfer an der Hand – dafür muss er ihm eine Genugtuung bezahlen

Den Beteuerungen eines vor dem Bezirksgericht Rheinfelden stehenden Mannes aus dem unteren Fricktal unschuldig zu sein, schenkte Gerichtspräsidentin Regula Lützelschwab zwar keinen Glauben. Doch in ihrem Urteil blieb sie dann doch unter dem, was die Staatsanwaltschaft Rheinfelden-Laufenburg an Strafen gefordert hatte.