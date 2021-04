Zu den erklärten Gegnern des Windpark-Projekts in Kienberg (SO) und Oberhof gehört der 2012 gegründete Verein Pro Burg. Vorstandsmitglied Kurt Aerni möchte sich zur nun beginnenden Auflage des Baugesuchs sowie den damit verbundenen Unterlagen inhaltlich nicht äussern. Er kündigt aber an: «Wir werden Einsicht nehmen und eine Einsprache einreichen.»

Das gehöre zur Zielsetzung des Vereins, der seinen Zweck auf der eigenen Website unter anderem so beschreibt: «Der Verein verhindert den Bau und den Betrieb einer Windkraftanlage oder eines Windparks auf dem Hügelzug Burg.» Bereits in der Vergangenheit war der Verein gegen das Vorhaben aktiv.

Sammeleinsprache geplant

Über die nun beginnende Auflage seien sie zwar nicht vorgängig informiert worden, sagt Aerni weiter. Aber: Der Verein ist vorbereitet. In den vergangenen Wochen hat er in Oberhof, Wölflinswil, Kienberg und den umliegenden Gemeinden über 150 Vollmachten für eine Sammeleinsprache zusammen getragen. «Diese werden wir einreichen», sagt Aerni.

Der Verein Pro Burg sieht die Wohn- und Lebensqualität im Benkental durch das Projekt gefährdet. Die Anlage beeinträchtige die Trinkwasser-Schutzzone der Burg-Quellen, produziere Lärm, Schall sowie Schattenwurf und störe das Wandergebiet, den Erholungsraum sowie Wild und Vögel stark. (nbo)