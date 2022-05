Stein: Berthold Keßler organisiert Wallfahrt nach Mariastein

Jubiläum Mariastein Die Sorgen vor Maria ablegen: Dutzende Gläubige aus dem Fricktal pilgern zur Klosterkirche Am 14. Mai findet die Gedenkwallfahrt zum 50-Jahre-Jubiläum der staatsrechtlichen Wiederherstellung des Klosters Mariastein statt. Mitorganisator ist unter anderem der Steiner Pfarreiseelsorger Bernhard Keßler. Gerade in den aktuellen Zeiten von Krieg und Leid kann die Wallfahrt eine entlastende Wirkung auf den einzelnen entfalten. Dennis Kalt 04.05.2022, 05.00 Uhr

Die klassizistische Fassade der Klosterkirche Mariastein besteht aus Jurakalkstein und Sandsteinornamenten. zvg

Einst enteignet und die Mönche vertrieben, dauerte es fast 100 Jahre, bis eine Volksabstimmung zur Wiederherstellung des Klosters Mariastein und der Rückkehr der Mönche 1971 führte. Das 50-Jahre-Jubiläum der öffentlich-rechtlichen Anerkennung des Benediktinerklosters sollte vergangenes Jahr mit einer grossen Dankeswallfahrt zelebriert werden. Doch – wenig überraschend – fiel der Anlass pandemiebedingt aus.

Berthold Keßler, Pfarreiseelsorger in Stein. Dennis Kalt / Aargauer Zeitung

Doch nun, nach dem Wegfall der Coronamassnahmen, machen sich am 14. Mai Dutzende Gläubige aus der Nordwestschweiz, dem Elsass und den Wiesental zur Wallfahrt nach Mariastein auf. Mitgewirkt für das Fricktal in der Arbeitsgruppe hat unteren anderem Berthold Keßler, Pfarreiseelsorger in Stein. Er sagt:

«Es geht unter anderem darum, als Gemeinschaft zusammenzukommen, und das, was uns bewegt, zusammen im Glauben zum Ausdruck zu bringen.»

Die Anfänge des Wallfahrtsortes Mariastein gehen zurück ins Ende des 14. Jahrhunderts. Nach der Legende soll ein Kind eine Felswand heruntergefallen und von der Gottesmutter Maria gerettet worden sein. Mit der Legende einher geht die göttliche Verheissung nach Trost und Hoffnung.

Entlastender Ort in Zeiten von Krieg und Leid

Gerade im Kontext des Kriegs in der Ukraine, der weltweit und auch hierzulande so manchen aufs Gemüt schlägt, entfalten Wallfahrtsorte wie Mariastein eine entlastende Wirkung. Keßler sagt:

«Gläubige können an diesem Ort ihre Ängste und Sorgen ablegen und Maria anvertrauen.»

Auch bieten sich am 14. Mai den Wallfahrerinnen und Wallfahrern die Möglichkeit, mit den Ordensbrüdern ins Gespräch zu kommen oder aber die typisch klösterlich Atmosphäre der Stille und Besinnung auf sich wirken zu lassen.

Daneben stehen den Teilnehmenden diverse Workshops zur Auswahl. Etwa ein Rundgang durch die Basilika, eine Führung zu den kunsthistorischen Schätzen von Mariastein, ein Workshop/Atelier zum Heiligen Benedikt für Kinder und Jugendliche oder ein offenes Singen in der Basilika.

Pilgerlied singend geht es zur Basilika

Eigentlich, so Keßler, haben man beschlossen, dass sich Teilnehmende bis spätestens 30. April für die Wallfahrtanmelden müssen. Weil es aber noch genügend Kapazitäten gebe, können Interessierte auch spontan erscheinen. Die Besammlung findet beim Klosterhotel Kreuz um 9.35 Uhr statt. Von dort aus zieht die Wallfahrt das Mariasteiner Pilgerlied singend zur Basilika.

Anschliessend folgt ab 10 Uhr der feierliche Gottesdienst mit der Predigt von Urban Federer, Abt des Klosters Einsiedeln, sowie einer gleichzeitig stattfindenden Kinderfeier, bevor um 11.45 Uhr die Workshops beginnen. «Es würde den ganzen Konvent freuen, wenn sich möglichst viele Pilger und Mitmenschen sich auf den Weg machen, um gemeinsam im Gebet, Singen und beim Mittagstisch den besonderen Moment mitzuerleben», so Keßler.