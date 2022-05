Internationaler Museumstag in Mumpf/Laufenburg

Der gute Mumpfer Wein von 1829: Ein Blick in die Historie zeigt nicht nur, wie man auch aus Essig «edle Tropfen» gewinnt

Am Sonntag nahmen das Dorfmuseum Alter Dreschschopf in Mumpf und das Rehmann Museum in Laufenburg die Besuchenden auf eine kulinarisch-künstlerische Reise mit. Es wurden auch abenteuerliche Geschichten zum Besten gegeben.