Wölflinswil und Oberhof: Fusion brächte einen Geldsegen

Info-Veranstaltung Wölflinswil und Oberhof: Die Fusion brächte einen Geldsegen vom Kanton Jede zweite Person in Wölflinswil und Oberhof kann sich eine Fusion vorstellen – im Sommer fällt der Entscheid, ob der Prozess startet. Horatio Gollin Jetzt kommentieren 09.06.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

In einer Bevölkerungsumfrage äusserten sich 47 Prozent der Befragten positiv zu einer Fusion von Wölflinswil und Oberhof. Gerry Thönen

Am Fusse des Benkens könnte sich eine Fusion anbahnen: Die Stimmberechtigten von Wölflinswil und Oberhof entscheiden im Sommer, ob sie in den Fusionsprozess einsteigen wollen. Das wurde an der Informationsveranstaltung «Machbarkeit einer Fusion von Oberhof und Wölflinswil» am Mittwochabend bekanntgegeben.

Durch die Zusammenarbeit in verschiedenen Bereichen seien die Gemeinden schon eng miteinander verflochten, sagte der Wölflinswiler Gemeindeammann Giuliano Sabato. Rund 130 Personen aus den beiden Dörfern waren in die Halle der Firma Metzger Transporte gekommen, wo die von der Fachfirma AWB Comunova erstellte Machbarkeitsstudie einer Fusion vorgestellt und das weitere Vorgehen besprochen wurde.

Knapp die Hälfte kann sich eine Fusion vorstellen

Im August 2020 hatte eine Bevölkerungsbefragung ergeben, dass sich 47 Prozent der Befragten eine Fusion mit einer Nachbargemeinde vorstellen könnten, weitere 19 Prozent, wenn es eine regionale Lösung gäbe, führte Martin Hitz, Leiter Gemeindeberatung, aus. 30 Prozent hatten sich gegen eine Fusion ausgesprochen.

Die beiden Gemeinden sind finanziell nicht gut aufgestellt. Hitz verwies auf den Steuerfuss von 125 Prozent, deutlich über dem kantonalen Durchschnitt von 112 Prozent. Der Steuerertrag pro Einwohnendem lag 2021 aber in Wölflinswil bei 2365 Franken und in Oberhof bei 2655 Franken und damit unter dem kantonalen Durchschnitt von 2800 Franken. Die Jahresabschlüsse der Gemeinden in den letzten Jahren waren eher schlecht und auch für 2022 sehe es nicht gut aus.

Die im Finanzplan bis 2032 veranschlagten Investitionen von 5,6 Millionen Franken in Oberhof und 3,85 Millionen Franken in Wölflinswil seien nicht zu refinanzieren, so Hitz. Das strukturelle Defizit der Gemeinden werde über den Finanzausgleich gedeckt, der aber seit seiner Reform vor fünf Jahren sinkt. Mögliche Ergänzungsbeiträge gäbe es erst bei einer 25-prozentigen Abweichung vom kantonalen Durchschnitt des Steuerfusses.

Fusion brächte einen finanziellen Vorteil

Der finanzielle Vorteil einer Fusion wären die kantonalen Fusionsbeiträge. Der Kanton zahlt pro Gemeinde eine Pauschale von 400'000 Franken vor der Fusion und nach der Fusion einen Beitrag von 1,39 Millionen Franken an Oberhof und 1,95 Millionen Franken an Wölflinswil, in Summe 4,14 Millionen Franken. Zudem wird der Finanzausgleich für acht Jahre auf einem höheren Wert als räumlich-struktureller Ausgleich eingefroren.

In verschiedenen Bereichen könnten zudem Synergien genutzt werden, um Kosten einzusparen. Hitz führte an, dass anstelle von bisher zehn Gemeinderäten nur noch fünf gebraucht würden, die Verwaltungsstruktur sich verschlanken liesse, die Investitionen sich auf mehr Einwohnerinnen und Einwohner verteilten und der Koordinationsaufwand zwischen beiden Gemeinden geringer werde.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen