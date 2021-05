Industriegebiet Um Firmen anzusiedeln: Kanton Aargau will einen Teil des Sisslerfelds kaufen – für 21,5 Millionen Franken Im Sisslerfeld liegt eine der grössten noch unüberbauten Industrieflächen des Kantons. Dieses Potenzial will der Aargauer Regierungsrat nutzen. 18.05.2021, 10.40 Uhr

Blick auf das Sisslerfeld. Gerry Thönen

Das Sisslerfeld im Fricktal ist ein Entwicklungsschwerpunkt von kantonaler Bedeutung. Es ist das grösste zusammenhängende und eingezonte Industriegebiet in der Nordwestschweiz. Dieses Potenzial will der Aargauer Regierungsrat nutzen: Er plant, einen Teil des Areals zu kaufen, um Firmenansiedlungen zu fördern, wie es in einer Mitteilung heisst.