So sparen die Chemie-, Pharma- und Life Sciences-Riesen Strom

Industrie «Ziel ist es, Forschung und Produktion aufrechtzuerhalten»: So sparen die Chemie- und Pharma-Riesen Strom Tiefere Temperaturen in Büros und Produktionshallen, weniger Licht, wo es die Sicherheit zulässt und Notfallpläne für eine allfällige Mangellage: Die Chemie-, Pharma- und Life-Sciences-Unternehmen in der Region sparen Strom und bereiten sich auf den Winter vor. Oberstes Ziel bleibt dabei, Forschung und Produktion – beispielsweise von wichtigen Medikamenten – aufrechtzuerhalten. Nadine Böni Jetzt kommentieren 08.10.2022, 05.00 Uhr

Die grossen Chemie-, Pharma- und Life-Sciences-Konzerte – hier das Parkhaus von Roche in Kaiseraugst – wollen Strom sparen. zvg/Roche

Strom und Energie sparen – das ist auch bei den grossen Chemie-, Pharma- und Life-Sciences-Unternehmen ein grosses Thema. Angesichts einer drohenden Mangellage über die Wintermonate bereiten sie sich entsprechend vor.

BASF in Kaisten etwa hat gleich mehrere Teams im Einsatz, die diesen Themenkreis bearbeiten. «So kümmert sich bereits seit einiger Zeit ein multidisziplinäres Energiesparteam um Energiesparpotenziale am Standort», sagt Mediensprecher Franz Kuntz. Bereits seit September 2020 bereite eine Arbeitsgruppe Massnahmen für eine mögliche Strommangellage vor. Kuntz sagt:

«Beide Teams wurden nun in einer Taskforce gebündelt, um die Anstrengungen zu intensivieren.»

Auch bei DSM ist eine Arbeitsgruppe damit beschäftigt, zusätzliche Energiesparmassnahmen für alle Standorte, darunter Kaiseraugst und Sisseln, zu entwickeln. Roche und Novartis haben ebenfalls entsprechende Pläne ausgearbeitet, um auf allfällige Mangellagen vorbereitet zu sein. Und Syngenta-Sprecher Beat Werder sagt: «An allen Standorten von Syngenta in der Schweiz werden zurzeit Massnahmen zur Risikominderung und Stromeinsparungen durchgeführt.»

Beleuchtung umgerüstet, Temperatur gesenkt

Dazu gehören unter anderem die Vorbereitung auf die Versorgung der Dampferzeugungskessel mit Heizöl anstelle von Gas, die allgemeine Reduzierung des Energieverbrauchs mittels weiterer energetischer Betriebsoptimierungen, tieferer Heiztemperaturen der Verwaltungsgebäude und Produktionshallen oder reduzierter Beleuchtung, «wo dies die Sicherheit nicht beeinträchtigt», wie Werder betont.

Bei BASF brennt nur noch dort Licht, wo es auch gebraucht wird. Zvg

Auch bei BASF brennt in der Nacht «nur in denjenigen Gebäuden Licht, in welchen durchgehend im 24-Stunden-Betrieb gearbeitet wird», sagt Kuntz. Auf dem Areal des Chemiekonzerns wurden ausserdem alle Strassenleuchten auf LED umgerüstet, ebenso in den Betrieben und Lagern. Kuntz weiter:

«Daneben wurde ein Teil der Strassen- und Plätze-Beleuchtung mit einer neuen Steuerung ausgerüstet, mit der die Beleuchtung um 70 Prozent reduziert werden kann.»

Dies soll in einem nächsten Schritt auf das ganze Werksareal erweitert werden, wie Kuntz ankündigt.

Bereits «substanziell» gesenkt hat den Erdgas-Bedarf die Roche am Standort Kaiseraugst, wie Mediensprecher Karsten Kleine sagt. Dies dank der Inbetriebnahme des Holzheizwerks. «Einige produktionskritische Prozesse sind nach wie vor auf Erdgas angewiesen, diese wurden so umgerüstet, dass sie bei Bedarf auch mit Erdöl betrieben werden können», führt Kleine aus und fügt an: «Unsere Standorte verfügen über ausreichende Heizölreserven, mit denen sie mehrere Wochen überbrücken können, falls es zu Versorgungsengpässen kommt.»

Forschung und Produktion soll weitergehen

Es liegt im Bestreben der Chemie-, Pharma- und Life-Sciences-Unternehmen, ihre Tätigkeit möglichst uneingeschränkt fortzuführen. «Eine Reduktion der Produktion und/oder Forschung ist nicht vorgesehen, auch um die Versorgung mit Produkten, die für die landwirtschaftliche Versorgung essenziell sind, weiterhin zu gewährleisten», sagt etwa Beat Werder von Syngenta. DSM-Sprecher Patrick Weiss bestätigt:

«Unser Ziel ist es, die Erforschung und Produktion von wichtigen Vitaminen und Inhaltsstoffen für eine gesunde Ernährung von Mensch und Tier stets aufrechtzuerhalten.»

Dabei, das betonen alle Konzerne, arbeite man eng mit den Behörden zusammen.

