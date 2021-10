Schupfart: Arbeiten für Motocross-Revival laufen auf Hochtouren

In den Hügeln von Schupfart

40 Jahre nach dem letzten Rennen auf der WM-Strecke lassen fast 100 Teilnehmer am 17. Oktober wieder Grand-Prix-Stimmung aufkommen. In Demoläufen präsentieren sie ihre alten Maschinen. In Kürze wird die Stecke mit mehren Kilometern Seil eingesäumt.