Ich war noch nie in Olsberg

ICH WAR NOCH NIEMALS IN ... (4/6) Einst arbeitet das ganze Dorf im Kloster – nach der Reformation begannen die Klosterfrauen zu heiraten Weg von den grossen Verkehrsachsen liegt das von der Klostergeschichte geprägte Olsberg, das nicht einmal 400 Einwohner zählt, aber doch einiges zu bieten hat: klassische Musik, eine Kantonsgrenze mitten durch die Ortschaft – und eine Anekdote rund um Senf und Jagdvorlieben. Der vierte Teil der Sommerserie «Ich war noch niemals in ...». Simon Widmer 30.07.2021, 05.00 Uhr

Das Dorf Olsberg befindet sich in einer Mulde, umgeben von Hügeln. Roland Schmid / AZ

Hügel, Felder und Wälder – und irgendwo mitten drin noch ein paar Häuser. So ungefähr lässt sich Olsberg beschreiben. Viele werden den Namen vermutlich noch nie gehört haben. Bereits bei der Anfahrt in das im Westen des Fricktals liegende Dorf merkt man, wie abgelegen dieses ist: Das Postauto zwischen Magden und Giebenach BL mit Stopps in Olsberg fährt nur unregelmässig und am Wochenende gar nicht. Mit dem Auto muss man von der Magdener Seite einen Hang mit spektakulärer Streckenführung mit vielen Kurven bewältigen.

Das Kloster bestimmt das Dorf

Im Dorf angekommen, erwartet einen dann aber Natur pur. Abseits der grossen Verkehrslinien und der Agglomeration von Basel entlang des Rheins herrscht hier noch eine «heile Welt», wie es der Olsberger Gemeindeammann Karl Bürgi scherzend ausdrückt. Nur 358 Einwohner Stand Ende 2020 zählt das Dorf und ist damit das kleinste des Fricktals. Bürgi sagt zu Olsberg: «Es ist ein idyllischer Ort. Es ist ruhig hier, aber trotzdem bin ich mit dem Roller in 30 Minuten in der Innenstadt von Basel.»

Der Olsberger Gemeindeammann Karl Bürgi wohnt seit seiner Geburt in Olsberg. Roland Schmid / AZ

Die ersten Siedlungsspuren datieren bereits auf rund 2000 Jahre vor Christus, doch an Bedeutung gewonnen hat der Ort erst im 13. Jahrhundert. Da wurde das Hortus Dei gegründet, ein Zisterzienserinnenkloster, das bis heute steht und nicht nur das Ortsbild prägt.

Auch das Olsberger Wappen deutet auf das Kloster hin – jahrelang hatte dieses das Geschehen im Dorf bestimmt. Die in Olsberg wohnhafte Historikerin Diemuth Königs hat sich intensiv mit der Geschichte des Klosters befasst und auch ein Buch herausgegeben. Sie sagt:

«Zur Zeit, als das Kloster noch aktiv war, arbeitete das ganze Dorf beim Kloster.»

Das änderte sich allerdings mit der Reformation. Wie Königs erklärt, führte diese Zäsur dazu, dass die Macht des Klosters nach und nach zerfiel:

«Die Klosterfrauen begannen sogar zu heiraten.»

Das Stift Olsberg prägte Olsberg über Jahrhunderte und ist jetzt ein Schulheim. Roland Schmid / AZ

Danach vegetierte das Kloster ein wenig vor sich hin und konnte nur mit grösster Mühe in Stand gehalten werden. Anfang des 17. Jahrhunderts startete man nochmal einen Versuch, zurück zur einstigen Grösse zu gelangen. Das gelang jedoch nicht. Als dann der österreichische Kaiser Joseph II. die Klosterfrauen Arbeit verrichten lassen wollte, diese das aber nicht wollten, löste der Monarch das Kloster kurzerhand auf.

Aus dem Kloster wurde das Stift

Nach der Auflösung befanden sich in den Räumlichkeiten des Klosters zuerst ein Institut für adlige Töchter. Später wurde es in ein Schulheim umgewandelt, das bis heute existiert. Inzwischen ist das Stift Olsberg, wie das Kloster heute heisst, Teil des Kinderheims Brugg.

Die Stiftskirche des Klosters kann auf Voranmeldung besichtigt werden. Roland Schmid / AZ

Eine Besichtigung der Klosterkirche ist auf Anmeldung möglich, ein Besuch des restlichen Areals nur bei einer Führung. Das Kloster ist allerdings nicht die einzige Sehenswürdigkeit des Dorfes. Der Gemeindeammann kennt die schönsten Plätzchen natürlich. «Meine Lieblingsorte in Olsberg sind die Höhen rund um das Dorf, von wo aus man bei guter Sicht eine wunderbare Aussicht auf die Stadt Basel und sogar die Vogesen hat», sagt Bürgi. Anhöhen gibt es derweil genug, da Olsberg in einem Kessel liegt.

Die Hütte einer Berühmtheit

Wenn man nach einer Wanderung durstig und hungrig ist, kann man diesen bei der Thomy-Hütte stillen. Der Feuerwehrverein wirtet dort jeweils am letzten Sonntag im Monat. Es werden Getränke und Kuchen verkauft und es besteht die Möglichkeit zum Grillieren.

Die Hütte liegt an der Gerbelgasse und ist nur zu Fuss erreichbar. Ihr Name ist dabei kein Zufall. Karl Bürgi erklärt: «Senf und Hütte gehörten dem gleichen Menschen – die Hütte war das Zentrum seiner Jagdausflüge.»

Das Solsberg Festival und seine berühmte Organisatorin

Wer sich lieber kulturell als sportlich vergnügt, dem bietet Olsberg ebenfalls ein Highlight. Das jährlich stattfindende Solsberg Festival ist inzwischen weit über die Landesgrenzen hinaus bekannt.

Seit 2006 findet das Solsberg Festival statt – Namensgeberin und Organisatorin ist Sol Gabetta (rechts).

Kenneth Nars (22. Juni 2007)

Das mehrtägige musikalische Event, das jeweils in der Klosterkirche stattfindet und von der weltbekannten Cellistin Sol Gabetta organisiert wird, öffnet seine Tore nächstes Jahr bereits zum 17. Mal. Die Musikerin ist auch Namensgeberin und wohnt in Olsberg – wenn sie nicht gerade irgendwo auf der Welt auf Tournee ist.

Im Wald begraben

Besinnlich geht es unweit des Stifts im Klosterwald zu. Hier finden manche die letzte Ruhe, da sie sich im Klosterwald bestatten lassen. Im über dem Stift gelegenen Waldstück kann man Bäume über 50 Jahre pachten, bei denen dann bei der Bestattung die Asche beigesetzt wird. Bürgi sagt:

«Seit 15 Jahren betreiben wir den Klosterwald und er ist sehr beliebt. Die Leute kommen aus der ganzen Region, um hier ihre letzte Ruhe zu finden.»

Die Bäume müsse man als Angehörige nicht pflegen, wie es bei einem Grab der Fall wäre, allerdings könne man auch keine Erinnerungsstücke platzieren. «Es werden auch keine Urnen vergraben, sondern nur die Asche ausgekippt, denn es ist einfach nur Natur», so Bürgi. Nur ein kleines Schild am Baum deutet überhaupt auf das Begräbnis hin.

Zwei Kantone, ein Dorf

Unscheinbar – so kann man auch das Kuriosum Ländli in Olsberg beschreiben. Wenn man durch den Ortsteil läuft, fällt einem nichts Spezielles auf. Allerdings teilt der kleine Violenbach nicht nur das Dorf, sondern fungiert auch als Kantonsgrenze zwischen dem Aargau und dem benachbarten Kanton Baselland.

Diese unscheinbare Brücke mitten in Olsberg ist ein Grenzübergang zwischen den Kantonen Aargau und Baselland. Roland Schmid / AZ

Das führt dazu, dass die Häuser jenseits des Gewässers zwar die gleiche Postleitzahl wie der Rest des Dorfes haben, die Bewohner jedoch in Arisdorf BL abstimmen und Steuern zahlen. Christine Leuenberger, Gemeindeschreiberin von Olsberg und selber wohnhaft im Ländli, sagt dazu:

«Wir sind voll integriert im Dorfleben von Olsberg, etwa in den Vereinen. Einzig wenn es um politische oder rechtliche Dinge geht, kann es zuweilen etwas mühsam werden.»

Als Beispiel nennt sie einen Vorfall, bei dem sie einen Pass beantragte, beide Kantone diesen jedoch nicht ausstellen wollten, da sie dachten, Leuenberger wohne im jeweils anderen Kanton.

Auch für Schülerinnen und Schüler kann die Situation kompliziert werden. Leuenberger erinnert sich an eigene Erfahrungen: «Meine Kinder mussten damals noch in Arisdorf in die Schule. Es gab sogar einmal einen Fall, wo man sich gerichtlich einigen musste, wo das Kind nun zur Schule geht.» Glücklicherweise betreffe es nur ganz wenige Kinder und die Entscheidung nach einem Schulort müsse nur alle paar Jahre einmal gefällt werden.