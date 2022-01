Hottwil: Betrunkene Autofahrerin baut Unfall – kein Führerschein

Hottwil Betrunken und ohne Führerausweis: Junge Autofahrerin verursacht Frontalkollision Zwischen Hottwil und Wil hat sich am Montagabend ein Autounfall ereignet. Die Verursacherin war betrunken unterwegs. An beiden Autos entstand Totalschaden. 11.01.2022, 11.24 Uhr

In einem Mitsubishi war eine 42-jährige Frau am Montagabend in Richtung Wil unterwegs, als sie auf die Gegenfahrbahn geriet. Dabei kollidierte sie frontal mit einem entgegenkommenden Mercedes. Gemäss Angaben der Aargauer Kantonspolizei hat sich der Unfall um 17.20 Uhr ereignet.