Hornussen: Pneuhaus Frank wechselt die Reifen im Akkord

Hornussen Pneuwechsel an bis zu 60 Autos pro Tag: Für die Pneuhäuser hat die Hochsaison begonnen In den ersten zwei Oktoberwochen hatten die Mitarbeiter alle Hände voll zu tun. Und der anstehende Wintereinbruch sorgt für noch mehr Betrieb. Dabei gibt es durchaus auch mal lustige Anekdoten zu erzählen – etwa von Kunden, die wegen Winterreifen kommen, jedoch vergessen haben, dass sie mit diesen bereits unterwegs sind. Dennis Kalt 20.10.2021, 05.00 Uhr

Adrian Bleuler, Filialleiter bei Pneuhaus Frank in Hornussen, weiss, worauf es beim Reifenwechsel ankommt. Dennis Kalt / Aargauer Zeitung

Zusammenzucken lässt der satte Knall des Reifens, der gerade über die Felge rutscht, Adrian Bleuler längst nicht mehr. Er schmunzelt, sagt: «Mancher Kunde zuckt da schon zusammen, für uns ist der Krach Alltag.» Für den Leiter der Pneuhaus-Frank-Filiale in Hornussen läuft seit wenigen Wochen die Hochsaison. An Spitzentagen in den ersten beiden Oktoberwochen hat das neunköpfige Team täglich zwischen 50 und 60 Autos bereift. Bleuler sagt: