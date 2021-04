Hornussen Happy End für die drei Güggel aus der Tierkadaverstelle – aber von ihrem Besitzer fehlt noch immer jede Spur Mitte April wurden in der Tierkadaversammelstelle in Hornussen drei lebende Hähne entdeckt. Inzwischen sind die drei Hähne beim Aargauischen Tierschutzverein untergekommen und haben sich dort von ihren Strapazen erholt. Der Verein sucht nun ein neues Zuhause für sie. Nadine Böni 28.04.2021, 05.00 Uhr

In der Kadaversammelstelle in Hornussen wurden am Samstag, 10. April, drei lebendige Güggel entdeckt. Kapo Aargau

Ihr Schicksal berührte viele Fricktalerinnen und Fricktaler: Mitte April wurden in der Tierkadaversammelstelle in Hornussen drei lebende Hähne entdeckt, neben ihnen lagen unter anderem zwei tote Artgenossen. Die Hähne wiesen allesamt Verletzungen an den Köpfen auf, hatten etwa unterlaufene Augen oder verletzte Schnäbel.