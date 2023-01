Hornussen: Brand in Dachwohnung – keine Verletzte

Hornussen Grossaufgebot der Feuerwehr wegen Wohnungsbrand – keine Verletzte Ein Brand verwüstete letzte Nacht eine Dachstockwohnung in Hornussen. Die Feuerwehr konnte die Ausbreitung verhindern und Schlimmeres abwenden. Vorübergehend ist die Wohnung nicht mehr bewohnbar. Verletzt wurde niemand. 15.01.2023, 12.04 Uhr

Das schnelle Handeln der Feuerwehr verhinderte schlimmeres. Die Dachwohnung bleibt jedoch bis auf weiteres unbewohnbar. Kantonspolizei Aargau

Kurz nach Mitternacht ging in der Nach auf den Sonntag die Meldung bei der Kantonspolizei Aargau ein, wonach an der Hauptstrasse in Hornussen eine Dachstockwohnung brenne. Es seien bereits Flammen sichtbar, welche aus dem Dach lodern.