Nachdem am Wochenende in der Fricktaler Gemeinde Gefahrenstufe 3 herrschte, wurden eiligst die Beaver-Hochwasserschutzschläuche am Rheinufer verlegt. Doch jetzt sagen die kantonalen Experten: Die Wassermassen werden nicht mehr so massiv sein, dass es die Beaver noch braucht.

Hans Christof Wagner 02.02.2021, 05.00 Uhr