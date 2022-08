Fricktal/Hochrhein: Dem Rhein macht die Hitze zu schaffen

Hitze am Hochrhein Trübes Wasser, Algen und viel zu warm: Dem Rhein macht die Hitze zu schaffen Im Rhein sind die ökologischen Folgen offensichtlich. Darüber konnten sich Interessierte bei einer Kanufahrt auf dem Abschnitt zwischen Stein/Bad Säckingen und Sisseln/Murg ein Bild machen. Teilweise ist der Pegel so niedrig, dass die Messlatte sogar über diesem schwebt. Lisa Petrich 16.08.2022, 05.00 Uhr

Das Wasser im Rhein ist warm, trüb – und vor allem gibt es sehr wenig davon. Bild: Lisa Petrich

Kanufahren, um den Klimawandel auf dem Wasser erlebbar zu machen: Diese Aktion organisierten die Stadt Bad Säckingen und die Freiburger Energieagentur am Montag. Bürgerinnen und Bürger konnten die Veränderungen durch den Hitzesommer bei einer Kanufahrt von Murg nach Bad Säckingen deutlich erkennen – ein stark gesunkener Pegel, Algen und viel zu warmes Wasser bestimmen den Rhein.

Das Wasser ist trüb, als die Gruppe aus 18 Kanuten den Rhein abfährt. Und warm. Knapp 26 Grad Celsius (°C) sind gemessen worden, am Wochenende waren es im Rhein bei Laufenburg 26 und 24 °C. Damit wurde der Rekordwert der letzten 25 Jahre von 26,6 °C nur knapp verfehlt.

Das merkt man dem Rhein auch an. Ein Ruder bleibt an den Algen hängen, die sich vom Grund nach oben schlängeln. Ziemlich grün sieht der Rhein an vielen Stellen entlang der Ufer aus.

Ökosysteme geraten aus dem Gleichgewicht

«Der Pegel des Rheins wird auf lange Sicht immer weiter sinken», erklärt Alena Konrad von der Freiburger Energieagentur. Das beeinflusst nicht nur die Rheinschifffahrt. Konrad sagt:

«Auch die Ökosysteme geraten zunehmend aus dem Gleichgewicht.»

Für Fische, denen es zu warm wird, wurden in einigen Gewässern sogar Fischgaragen gebaut, unter denen die Flussbewohner ein Schattenplätzchen finden können, erzählt Umweltreferent Ralf Däubler.

Algen schlängeln sich im grünen Wasser des Rheins nach oben. Bild: Lisa Petrich

Der Abstand zwischen den Hitzejahren wird immer kürzer, sagt Konrads Kollegin Katharina Wagner. So kann sich das Grundwasser nicht mehr ausreichend erholen, schon heute wird Wassermangel zur Herausforderung. Bis 2050 soll es ausserdem 54 statt 39 Sommertage geben, die Jahreszeit wird insgesamt immer trockener, prognostiziert Konrad:

«Das ist schlecht für die Pflanzen. Sie wachsen ja im Sommerhalbjahr.»

Weil das Wasser in den teilweise versiegelten und wegen der Hitze trockenen Böden nicht mehr gut versickern kann, kommt es auch im Sommer vermehrt zu Überflutungen.

Wo Moos an den Pfeilern wächst, war mal Wasser

Besonders eindrücklich war der niedrige Pegel des Rheins an der Holzbrücke. Wo Moos an den Pfeilern wächst, war eigentlich mal Wasser. An einem Messstab weiter unten am Rhein schwebt die Messlatte sogar über dem Pegel, den Niedrigstand kann sie gar nicht mehr messen.

Unterhalb des Rheinkraftwerks ragt eine ganz neue Sandbank aus dem Wasser heraus. Roland Krauser, der mit seiner Frau Elke bei der Kanufahrt dabei ist, sagt:

«Das Niedrigwasser hat mich besonders überrascht.»

Seine Traumvorstellung vom Rhein wäre, dass hier wieder mehr renaturiert werde.

Doch bei der Kanufahrt auf dem Rhein sind nicht nur negative Folgen des Klimawandels sichtbar geworden. Auch die schönen Seiten kamen nicht zu kurz: «Es ist einfach schön auf dem Wasser», findet Hildegard Koch, die sich ein Kanu mit ihrem Mann Konrad teilt. «Und der Austausch mit Gleichgesinnten tut gut.»

Umweltreferent ruft zu Klimaschutz auf

Am Ende kamen einige Ideen zusammen, wie das Leben in der Trompeterstadt im Sinne des Klimaschutzes aufgewertet werden könnte: mehr Grün am Münsterplatz, leichterer Zugang zu Fotovoltaik, öffentliche Toiletten am Rhein, weniger Beleuchtung in der Nacht, Waldtage für Kinder.

«Bleiben Sie engagiert», ruft Ralf Däubler den Bürgerinnen und Bürgern zum Schluss zu. Er wünscht sich, dass die Menschen weiter Interesse für Klimaschutz zeigen.

Alle vier Wochen gebe es dazu einen Energie-Tisch, an dem alle Bürgerinnen und Bürger der Stadt eingeladen sind, sich über Klimathemen auszutauschen. Interessierte können sich einfach bei Däubler melden. Er findet:

«Es muss sich einfach etwas in unserem Denken ändern, damit wir dem Klimawandel entgegentreten können.»