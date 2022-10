Fricktaler Jahresschrift erzählt eine verbotene Liebesgeschichte

Historie Unter den Dielen im Estrich lagen sie versteckt: 75 Briefe erzählen die Geschichte einer verbotenen Liebe Die 95. Jahresschrift der Fricktal-Badischen Vereinigung für Heimatkunde ist erschienen. Sie bietet so viel Lesestoff wie noch nie und erzählt unter anderem die Geschichte einer verbotenen Liebe zwischen einer Magd und ihrem Hausherrn. Karin Pfister 01.10.2022, 05.00 Uhr

Historiker Linus Hüsser (links) und Sophie Fäs vom Vorstand der Fricktal-Badischen Vereinigung (vorne rechts) mit einem Teil der Autorinnen und Autoren der aktuellen Jahresschrift. Karin Pfister

«Lieber teurer August, ich kann es dir nicht beschreiben, wie lange Zeit ich habe nach Dir. Mein Einzig Herzgeliebter teurer Schatz.» Diese Zeilen schreibt eine Magd um die Jahrhundertwende an ihren Hausherren. 75 Liebesbriefe aus den Jahren 1900 bis 1902 waren 1990 auf einem Dachboden – versteckt unter Bodendielen – in Bad Säckingen gefunden worden.

Erzählt wird die verbotene, intensive und dramatische Liebesgeschichte in der eben erschienenen Jahresschrift der Fricktalisch-Badischen Vereinigung für Heimatkunde von Eveline Klein. Die Geschichte von Marie und August ist einer von neun Beiträgen in der neuen Jahresschrift.

So viele Seiten wie noch nie

«So viele Seiten umfasste die Schrift noch nie – es sind 40 mehr als letztes Jahr», sagte Historiker Linus Hüsser bei der Vorstellung des neuesten Bandes in Eiken. Die 95. Jahresschrift erzählt auf rund 170 Seiten Spannendes aus verschiedenen Epochen zu den Themen Archäologie, Industriegeschichte, Volkskunde und Geologie – etwa zur Saurierfundstelle in Frick. Vorstandsmitglied Sophie Fäs sagte:

«Unter habsburgischer Herrschaft waren das Badische und das Fricktal ein Kulturraum und sie sind immer noch eng verbunden, auch wenn die beiden Lebensräume heute zwei Ländern angehören.»

Eiken sei bewusst als Standort gewählt worden; da sich in der Nähe des Gasthauses zum weissen Rössli, wo man am Donnerstag tagte, ein Grabfeld aus dem 7./8. Jahrhundert befindet. Die Grösse der gefundenen Grabstelle sei aussergewöhnlich, so Fäs.

Vier Gräber aus dem frühen Mittelalter

Die Aushubarbeiten für Neubauten am Blaienweg wurden im Sommer 2021 durch die Kantonsarchäologie begleitet. Gefunden wurden in den vier Grablegen des frühen Mittelalters sieben «Individuen», wie es in der Fachsprache heisst, so Benjamin Höpfer und Viera Trancik in ihrem Beitrag.

«Eventuell weist der schmale und lange Schädel auf eine eingewanderte Person hin», allerdings brauche es dafür weitere Untersuchungen. «Sollte sich dies bestätigen, wäre dies ein interessanter, neuer Hinweis auf die Mobilität einzelner Personen beziehungsweise auf die ethische Vielfalt der Bevölkerung südlich des Hochrheins in der jüngeren Merowingerzeit.»

Das Buch macht die Vergangenheit lebendig

Eine Fotografie aus dem Jahr 1895 zeigt eine Bauernfamilie aus Oberhof. Karin Pfister

Die Jahresschrift «Vom Jura zum Schwarzwald» bietet zahlreichen und interessanten Lesestoff für die kommenden Herbst- und Winterabende. Weitere Beiträge handeln zum Beispiel von einem Hausbrand. Im Frühling 2019 wurde in Wallbach ein frühneuzeitlicher Keller ausgegraben. Die Befunde zeigten, dass das dazugehörige Haus vermutlich während des Dreissigjährigen Krieges abgebrannt und in den Keller verstürzt sei, so die Autorin Andrea Winkler.

Theres Rentsch-Senn, welche für die Vernissage aus Bern angereist war, hat das Leben ihrer Vorfahren von Menschen auf dem Land in vier Jahrhunderten untersucht. Darunter befindet sich auch eine Bauernfamilie, die im Weiler Benken, der heute zur Gemeinde Oberhof gehört, gelebt hat. Eine Fotografie, welche vermutlich aus dem Jahr 1895 stammt, zeigt Eltern und vier Kinder im Sonntagsgewand, vielleicht anlässlich einer Konfirmation. Die Qualität des über 120 Jahre alten Bildes beeindruckt und macht Menschen aus vergangenen Zeiten «lebendig» und greifbar.