Herznach und Ueken wählen den Gemeinderat der Fusionsgemeinde

Herznach und Ueken schliessen sich auf den 1. Januar 2023 zusammen. Schon am 15. Mai entscheidet sich, wie die Exekutive von Herznach-Ueken zusammengesetzt sein wird. Wie viele Bisherige weitermachen und wie stark der politische Neuanfang in der Bindestrich-Gemeinde ausfallen wird. Am 1. April läuft die Frist für Wahlvorschläge ab.

Hans Christof Wagner Jetzt kommentieren 15.03.2022, 05.00 Uhr