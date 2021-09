Herznach: Gerhard Zumsteg will in den Gemeinderat

Herznach/Ueken Lange Jahre war er in Eiken Gemeinderat – jetzt will er es auch in Herznach versuchen Gerhard Zumsteg war von 2002 bis 2014 erst Gemeinderat und später Vizeammann in Eiken. Inzwischen wohnt er in Herznach – und kandidiert nun auch dort für den Rat. Weil andere Kandidaten fehlen, vor allem aber, weil er auch an seinem neuen Wohnort etwas bewegen will. Nadine Böni 06.09.2021, 05.00 Uhr

Ende 2014 verabschiedete er sich in Eiken von der politischen Bühne – jetzt will er es in Herznach nochmals wissen: Gerhard Zumsteg.

Thomas Wehrli (19. Dezember 2014)

Gerhard Zumsteg ist gut aufgelegt. «Ich bin ein Wiederholungstäter», sagt er mit einem Lachen. Natürlich meint er das nicht im wahrsten Sinne des Wortes. Aber: Zumsteg kandidiert in Herznach als Gemeinderat – knapp sieben Jahre, nachdem er sich am vorherigen Wohnort Eiken aus dem Gemeinderat verabschiedet hatte.

Seit 2018 wohnt er nun in Herznach. Und mit seinem Engagement am neuen Wohnort meint es der 60-Jährige durchaus ernst. Als klar wurde, dass Kandidaten fehlen, habe er sich eine erneute Kandidatur gut überlegt, so Zumsteg. Er sagt:

«Ich finde die Arbeit im Gemeinderat sehr interessant. Hier kann man wirklich etwas erreichen und bewegen.»

Ein Gemeinderat brauche einen breiten Rücken, schiebt er nach. Und es ist klar, worauf er anspricht: In den letzten Jahren seiner Amtszeit in Eiken kam es zum Knatsch im Rat samt mehreren Rücktritten. «Ich erlebte viele schöne und gute Jahre im Eiker Gemeinderat. Am Ende wurde es schwierig. Aber ich habe damit abgeschlossen und sehe kein Problem darin, nun wieder ein Amt zu übernehmen», sagt Zumsteg.

Ein langfristiges Engagement

Er habe bereits mehrere Gespräche geführt, unter anderem mit dem amtierenden Ammann Thomas Treyer und seinem designierten Nachfolger Stefan Gemmet. Zumsteg betont: «Ich bin überzeugt, dass es in Herznach gut kommt.»

Die Situation ist ja speziell: Neben der Gesamterneuerungswahl für den Gemeinderat findet am 26. September auch die obligatorische Urnenabstimmung zur Fusion mit Ueken statt. Beide Gemeinden wählen ihre Behörden für die nächste Amtsperiode je separat. Kommt die Fusion zustande, werden die neuen Behördenmitglieder dann im August 2022 für den Rest der Amtsperiode, die bis 2025 dauert, gewählt. Wobei einmalig vorgeschrieben ist, dass Herznach drei und Ueken zwei Vertreter zustehen.

Mit seiner Kandidatur meldet Gerhard Zumsteg auch Ambitionen an, längerfristig im Rat zu bleiben. Er sagt:

«Eine Kandidatur nur für ein Jahr wäre für mich nicht in Frage gekommen. Ich kann mir gut vorstellen, darüber hinaus weiter zu machen.»

Beim Fusionsprojekt gehörte er bereits einer Arbeitsgruppe an. Er glaubt an die Vorteile des gemeinsamen Wegs, betont aber gleichzeitig, dass die beiden Dörfer danach nicht auf einen Schlag alle Sorgen los seien. «Der Druck auf die kleineren Landgemeinden steigt sowohl in finanzieller Hinsicht als auch, was die Ansprüche der Bevölkerung angeht», so Zumsteg. «Es gilt, diesen Spagat möglichst gut zu meistern.»

Viel politische Erfahrung

Er selbst würde gern dabei mithelfen, die Herausforderung zu bewältigen. Seine langjährige Erfahrung auf politischer Ebene könne dabei helfen. «Ich kenne die Mechanismen einer Gemeinde und in einem Gemeinderat und bin überzeugt, dass ich mich sehr schnell einarbeiten könnte.» Er sei jemand, der immer versuche, das Bestmögliche rauszuholen. «Es braucht Menschen, die gerne Verantwortung übernehmen und Ideen einbringen. Das macht mir Freude», sagt Zumsteg und fügt an:

«Sässen wir alle nur noch jeden Abend vor dem Fernseher, würden die Gesellschaft, die Vereine und das Leben in den Gemeinden verkümmern.»

Sein Engagement geht daher über die Politik hinaus. Neben seiner Tätigkeit als Kommandant des Bevölkerungsschutzes Region Unteres Fricktal ist er Präsident des Vereins slowUp Hochrhein, Mitglied beim Bergwerkverein sowie beim Männerturnverein Herznach. Bleibt da Zeit für Amt? «Ja», sagt Zumsteg. Seine Frau habe er bereits darauf vorbereitet, dass es künftig vielleicht noch die eine oder andere Absenz mehr werden könnte, fügt er mit einem Lachen an. «Aber sie weiss ja schon, wie das ist.»