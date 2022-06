Herznach: Neue Betreiber starten ab Juli im «Löwen»

Herznach «Wir haben gehörigen Respekt»: Neue Betreiber starten ab Juli im «Löwen» – und wollen die Erfolgsgesichte weiterschreiben Die Geschäftsübergabe des Herznacher Traditionsgasthofes an Daniel Senn und Jacqueline Boschung steht kurz bevor. Doch seit Wochen ist das Pächterpaar für einen reibungsfreien Start bereits vor Ort präsent. Während die kulinarische Grundausrichtung unverändert bleibt, soll in Sachen Hotellerie einiges bewegt werden. Dennis Kalt Jetzt kommentieren 29.06.2022, 05.00 Uhr

Daniel Senn und Jacqueline Boschung sind ab 1. Juli die neuen Betreiber des «Löwen» in Herznach. Dennis Kalt / Aargauer Zeitung

Leichtfertig an die Sache gehen Daniel Senn und Jacqueline Boschung gewiss nicht. Zu gross ist der Respekt, die Erwartungen der Gäste und auch ihrer neun neuen Mitarbeitenden zu erfüllen. Kein Wunder also, dass das Pächterpaar, das den Herznacher «Löwen» per 1. Juli offiziell von Marcel und Monika Suter übernimmt, schon seit Wochen im Gasthof präsent ist. Dies, um in die Abläufe hereinzuwachsen und sich organisatorisch so aufzustellen, damit es einen reibungsfreien Übergang gibt.