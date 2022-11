Herznach-Ueken: Grundstein für die neue Gemeinde gelegt

Herznach-Ueken Für die neue Gemeinde haben diese Stimmberechtigten die Grundsteine gelegt – fast jedenfalls An der ersten Gmeind der neuen Fusionsgemeinde hat sich das Erschliessungsfinanzierungsreglement als Stolperstein erwiesen. Das erste gemeinsame Budget für Herznach-Ueken ist mit einem Steuerfuss von 110 Prozent genehmigt worden. Horatio Gollin Jetzt kommentieren 20.11.2022, 14.09 Uhr

An der ersten gemeinsamen Versammlung sind 220 der 1742 Stimmberechtigten aus Herznach und Ueken anwesend. Horatio Gollin

«Wir werden heute den Grundstein legen für etwas, das lange Bestand hat», eröffnete Gemeindepräsident Stephan Gemmet die Gemeindeversammlung der Fusionsgemeinde Herznach-Ueken. 220 von insgesamt 1742 Stimmberechtigten der beiden zum 1. Januar 2023 fusionierenden Gemeinden waren der Einladung in die Turnhalle zu Ueken gefolgt. Zahlreiche Reglemente galt es im Vorfeld zu erlassen, damit in beiden Dörfern zum Fusionsstart das gleiche Recht gilt.

Gemeindepräsident Stephan Gemmet leitet die Versammlung. Horatio Gollin

Der Souverän genehmigte die Gemeindeordnung für Herznach-Ueken, das Entsorgungsreglement mit Gebühren ab 2023, das Gebührenreglement Bau- und Nutzungsordnung (BNO) mit den Baugebühren ab 2023 und das Personalreglement ab 2023. Ebenso wurden die pauschalen Entschädigungen für die Mitglieder des im Mai gewählten Gemeinderats beschlossen.

Allerdings stiess das Erschliessungsfinanzierungsreglement mit Anschluss- und Verbrauchsgebühren auf Vorbehalte in der Versammlung.

Rückweisungsantrag knapp angenommen

Mehrere Einwohner befürchteten, dass Grundstückseigentümer bei Strassenerneuerungen ein zweites Mal Erschliessungskosten zahlen müssten. Ein Rückweisungsantrag zur Überarbeitung des Reglements wurde gestellt. Gemmet warf ein, dass bei einer Rückweisung in den beiden Dörfern unterschiedliche Gebühren bei den Erschliessungskosten und den Verbrauchsgebühren von Wasser und Abwasser gelten würden.

Da getrennte Abstimmungen geplant waren, schlug er vor, nur das Reglement abzulehnen, aber die Anschluss- und Verbrauchsgebühren anzunehmen. Die Rückweisung wurde aber mit 106 zu 96 Stimmen knapp angenommen.

Die Versammlung der Fusionsgemeinde findet in der Turnhalle Ueken statt. Horatio Gollin

In der neuen Gemeinde soll ab 2023 ein Steuerfuss von 110 Prozent gelten. Zuvor waren es in Herznach 116 Prozent und in Ueken 125 Prozent gewesen, führte Gemmet aus. Bei einer Beibehaltung des Steuerfusses kommt es in der Finanzplanung bis 2027 zu einer Abnahme des Nettovermögens, ab 2028 setzt eine Erholung ein.

Das Budget 2023 schliesst bei einem Aufwand von 8,48 Millionen Franken mit einem Minus von 149'500 Franken. Die Wasserversorgung erwirtschaftet ein positives Ergebnis mit 194'000 Franken und das Elektrizitätswerk ein Plus von 50'000 Franken. Das Budget 2023 der Abwasserbeseitigung weist ein Minus von 70'000 Franken aus und die Abfallwirtschaft schliesst mit einem Minus von 20'000 Franken.

Gemmet wies darauf hin, dass bei den Spezialfinanzierungen die Gebühren dauerhaft zu niedrig angesetzt seien. Die Versammlung genehmigte das Budget 2023 einschliesslich der Spezialfinanzierungen mit einem Steuerfuss von 110 Prozent.

Klassen werden auf zwei Schulstandorte verteilt

Gemeinderätin Doris Frey führte die Umsetzung der Fusion für die Schulen aus. Die Schulen sollen zum Schuljahr 2023/24 fusionieren. Es ist vorgesehen, dass in beiden Ortsteilen Kindergärten betrieben und die 1. und 2. Klasse unterrichtet werden. Die 3. und 4. Klasse sollen in Herznach und die 5. und 6. Klasse in Ueken unterrichtet werden.

Gemeinderätin Doris Frey erklärt die Fusion der beiden Schulen. Horatio Gollin

Mehrere Stimmberechtigte kritisierten, dass die Dritt- und Viertklässler nicht pendeln sollten. Der Überweisungsantrag, dass der Gemeinderat prüfen solle, ob nicht auch 3. und 4. Klasse in beiden Ortsteilen unterrichtet werden können, fand allerdings keine Mehrheit.

Frey führte aus, dass aufgrund zu niedriger Anmeldezahlen die aktuellen Tagesstrukturen nur in reduziertem Umfang fortgesetzt werden. 2023 startet das Pilotprojekt schulergänzende Kinderbetreuung mit dem Verein Tagesfamilie.

