Herznach-Ueken Die Fusionsvorbereitungen sind im Endspurt: «Ich freue mich auf die neue Gemeinde» Nicht einmal mehr drei Monate sind es hin, bis aus Herznach und Ueken die Fusionsgemeinde Herznach-Ueken wird. Die Fusionsvorbereitungen befinden sich entsprechend im Endspurt. Der erste Gemeindepräsident Stephan Gemmet ist zuversichtlich, dass der Übergang reibungslos verlaufen wird – plant für die Bevölkerung aber die eine oder andere Überraschung. Jael Rickenbacher 05.10.2022, 05.00 Uhr

Nur noch wenige Monate, bis der Zusammenschluss von Herznach und Ueken vollendet ist. Bild: Gerry Thoenen/ Aargauer Zeitung

Am ersten Tag des neuen Jahres gibt es kein «Herznach und Ueken» mehr, sondern es entsteht Herznach-Ueken. Auf den ersten Blick nur eine kleine Veränderung, doch hinter der Fusion steckt viel Arbeit von den beiden Nachbargemeinden.

Ende September wurde Stephan Gemmet als erster Gemeindepräsident der Fusionsgemeinde gewählt. Aktuell ist er Gemeindeammann von Herznach. Er sitzt seit 2014 im Gemeinderat. Erster Vizepräsident wird Robert Schmid, der aktuell Gemeindeammann in Ueken ist.

In seinem Amt als Gemeindeammann fühlt Gemmet sich wohl und ist beeindruckt davon, wie viel Arbeit tagtäglich für das Wohlergehen und die Lebensqualität der Bevölkerung gemacht wird. Gemmet sagt über den Zusammenschluss der beiden Gemeinden:

Stephan Gemmet ist der erste Gemeindepräsident von Herznach-Ueken. Bild: zvg/Aargauer Zeitung

«Ich freue mich sehr auf die neue Gemeinde und ich bin überzeugt, dass wir mit der Fusion etwas Schönes gemacht haben.»

Die erste Gemeindeversammlung der neuen Gemeinde Herznach-Ueken wird am 18. November stattfinden. Knapp einen Monat später wird es dann wohl etwas emotional: Am 15. Dezember wird die letzte Gemeindeversammlung von Ueken durchgeführt, am 16. Dezember jene von Herznach.

Kommission erarbeitet Reglemente

Für die Fusion zuständig ist eine Umsetzungskommission. Teil davon sind Stephan Gemmet, Gemeindeschreiber Harry Wilhelm, fünf Gemeinderäte und weitere Personen. Auch Martin Hitz von der Beratungsfirma AWB Comunova ist dort dabei. Er unterstützt die Gemeinden bei der Fusion und berät sie bei wichtigen Entscheidungen. Gemmet sagt:

«Martin Hitz und die AWB Comunova sind uns mit Rat und Tat zur Seite gestanden.»

Diese Umsetzungskommission überarbeitet sämtliche Reglemente, Gebühren und sonstige formalen Angelegenheiten, damit die Fusion nahtlos ablaufen kann. Diese Überarbeitung basiert auf dem Fusionsvertrag von Herznach-Ueken.

Fusion wird mit einem Neujahrsapéro gefeiert

Der Zusammenschluss wird mit einem Neujahrsapéro am 8. Januar gefeiert. Dort werden alle Einwohnerinnen und Einwohner in der neuen Gemeinde willkommen geheissen. Ende August 2023 wird dann ein Dorffest in der geografischen Mitte stattfinden, wobei das Ziel ist, «dass die Leute sich kennen lernen und ein Gefühl der Gemeinschaft entsteht», so Gemmet.

Die Fusion werde für die Einwohnerinnen und Einwohner nicht viel verändern, ist sich der Gemeindepräsident sicher. Die beiden Gemeinden teilen bereits eine Kirche, einen Unterhaltsbetrieb und seit 2020 haben sie auch dieselbe Verwaltung. «Die Fusion ist also lediglich der nächste sinnvolle Schritt und vereinfacht Prozesse.»

Neues Wappen wird eingeführt

Dies ist das neue Wappen der Gemeinde. Bild: zvg/Aargauer Zeitung

Was sich jedoch verändern wird, ist das Wappen. Das neue Wappen wird schwarz-gelb sein und die Embleme beider Gemeinden sind darauf abgebildet. Auch der Internetauftritt wird per 1. Januar erneuert sein.

Gemmet vermutet, dass die Arbeit, die hinter der Fusion steckt, für die meisten gar nicht sichtbar sein wird. Aber Hauptsache sei, dass es den Einwohnerinnen und Einwohnern wohl sei in der neuen Gemeinde. Er verrät zum Schluss:

«Es wird noch die eine oder andere Überraschung geben für die Bevölkerung.»