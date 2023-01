Die Turnershow "Spuel zrogg!" in Herznach begeistert das Publikum

Herznach Turnershow unter dem Motto «Spuel zrogg!» begeisterte das Publikum Ein Besuch an einem Musikfestival war der rote Faden, der die Auftritte miteinander verband. Der STV Herznach zeigte die gesamte Bandbreite des turnerischen Könnens aus den Bereichen Akrobatik, Vorführungen an und mit Geräten und Tanz. Karin Pfister Jetzt kommentieren 15.01.2023, 16.00 Uhr

Die Darbietung der Turner heisst «Code Red». Karin Pfister

273 Sitzplätze hat der Gemeindesaal in Herznach und alle waren am Freitagabend besetzt. Nach vier Jahren Pause fand wieder ein Turnerabend – das Motto hiess «Spuel zrogg!» – statt.

Vier Freunde besuchen ein Musikfestival auf dem Kornberg, das «Grain Mountain Festival». Die vier Freunde – gespielt von Melina Goël, Aline Schmid, Rahel Schmid und Franziska Rehmann – nahmen die Zuschauenden mit auf eine musikalische Zeitreise durch die letzten 100 Jahre und führten das Publikum von Auftritt zu Auftritt. Originelles Detail dabei war auch das Programm der Turnershow, das, anstatt wie üblich in Papierform, auf eine Schallplatte gedruckt worden war.

185 Mitwirkende standen auf der Bühne

Auf der Bühne standen total 185 Mitwirkende im Alter von 2 bis 57 Jahren. Das Einzugsgebiet des STV Herznach ist gross; im Verein sind Turnerinnen und Turner aus dem ganzen Staffeleggtal.

Die ganz Kleinen vom MuKi/VaKi-Turnen zeigten bei «Hells Bells» ihre Gitarrenkünste, danach standen die Kids mit «Security Surprise» auf der Bühne. «Charleston Bounce» hiess der gemeinsame Auftritt der kleinen Mädchenriege und der kleinen Jugi und unter dem Motto «California Dreamin'» zeigte sich die grosse Mädchenriege.

Herzig sind die ganz Kleinen, die mit ihren Mamis oder Papis mit der Nummer «Hells Bells» auftreten. Karin Pfister

«Mamma Mia» hiess die tänzerische Abba-Session, welche die Aktiven gemeinsam mit der Jugend präsentierten. Die Knaben der grossen Jugi waren für ihre Sprungvorführung als Elvise verkleidet und der Frauenturnverein trat gemeinsam mit dem Männerturnverein unter dem Motto «Footloose» auf.

Gemeinsame Aerobic-Vorführung war Novum

Die meisten Darbietungen wurden von den Aktiven in verschiedenen Zusammensetzungen gezeigt. «Code Red» hiess die Barrennummer der Turner, «Killer Queen» die Stufenbarrennummer der Turnerinnen. Ein Novum war die gemeinsame Aerobic-Vorführung «It’s Raining Men», die von Frauen und Männern zusammen eingeübt worden war.

Die Turnerinnen zeigen ihr Können am Stufenbarren. Karin Pfister

Ebenfalls auf dem Programm waren verschiedene Vorführungen an Geräten wie einem überdimensionalen Turm, mit dem der Turnerabend eröffnet worden war, sowie eine Luftmatte, die als Basis für akrobatische Sprünge diente. Eine Eigenkreation ist die drei mal drei Meter grosse Wippe, mit welcher der zweite Teil des Abends gestartet wurde.

«Wir haben einige handwerklich sehr begabte Turnerinnen und Turner bei uns», so OK-Präsidentin Nicole Deiss. Die Wippe füllte einen Grossteil der Bühne, die turnerischen Darbietungen am Geländer auf der Wippe waren sowohl gekonnt akrobatisch wie fulminant und begeisterten das Publikum.

Die drei mal drei Meter grosse Wippe ist extra für die Turnershow gebaut worden. Karin Pfister

Die Eigenkreation sei extra für den diesjährigen Turnerabend entworfen worden und sei in Einzelteilen in den Saal transportiert und erst auf der Bühne fertig zusammengebaut worden.

Nach der Vorstellung wurde die Bühne zur Bar umgebaut

Für das fünfköpfige Bühnenteam in Herznach gab es vor, während und nach der Vorstellung wie immer viel Arbeit. Die Begebenheiten im eher kleinen Saal und der kleinen Bühne seien eine Herausforderung, so Nicole Deiss. Nach der Vorstellung wurden alle Geräte verstaut und die Bühne in eine Bar umgebaut.

Der Frauen- und der Männerturnverein lassen es mit einem rockigen Auftritt krachen. Karin Pfister

14 Nummern beinhaltete das diesjährige Programm. Fast bei jedem Auftritt wurde von den Zuschauerinnen und Zuschauern mit Klatschen und Rufen lautstark nach einer Zugabe verlangt. «Das Publikum war der Wahnsinn, eine mega Premiere», sagte Nicole Deiss am Samstagnachmittag glücklich, bevor es am Abend und am Sonntagnachmittag erneut auf die Bühne ging. Freie Plätze für die total sechs Vorstellungen – zwei davon am nächsten Wochenende – gebe es keine mehr, alles sei bereits jetzt ausverkauft.

