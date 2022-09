Ans Bergwerkfest nach Herznach kam Benedikt Weibel

Herznach Nächster Halt: Im Stollen – Das Bergwerkfest erhielt hohen Besuch Das zweitägige Bergwerkfest in Herznach steht unter dem Motto «Vorwärts in den Stollen». Am Samstag, 3. September, hielt der ehemals oberste Bähnler der Schweiz, Benedikt Weibel, eine Ansprache. Karin Pfister 1 Kommentar 04.09.2022, 10.35 Uhr

Mit dem ehemaligen SBB-Chef Benedikt Weibel zuvorderst an Bord fuhr die Bergwerkbahn in Richtung Stollen. Karin Pfister

Die Rauchpetarden im Inneren des Stollens wurden einige Augenblicke zu früh gezündet, aber sonst lief alles nach Plan, als am Samstag, 3. September, die festlich geschmückte Bergwerkbahn mit Benedikt Weibel, zuvorderst an Bord, das Banner zum Stolleneingang im Schritttempo durchfuhr und damit die neuen Gleise im Stollen einweihte.

Die 16 Plätze auf den Bahnwagen waren vorher von Geri Zumsteg, OK-Präsident des sechsten Bergwerkfestes, an Behördenvertreter, Ehrengäste, Mitglieder des Bergwerksvereins und Ehrendamen verteilt worden. Die publikumswirksame offizielle erste Stolleneinfahrt war der Höhepunkt der Eröffnung des zweitägigen Bergwerkfestes.

Das riesige Werbebanner, welches das OK des Bergwerkfestes schon vor Wochen zuoberst auf dem Kirchturm in Herznach aufgehängt hatte, zeigte Wirkung. Trotz Regen war das Publikum schon am Samstagmorgen zahlreich aufmarschiert.

Der ehemaliger oberster Bähnler der Schweiz hielt eine Rede

Per ÖV aus Muri bei Bern angereist war Benedikt Weibel. Der Besuch des ehemals obersten Bähnlers der Schweiz – Weibel war von 1993 bis 2006 Chef der SBB – war durch private Kontakte des Vereins zu Stande gekommen. In seiner Ansprache sagte er:

«Ich bin sehr, sehr gerne nach Herznach gekommen.»

«Bergwerke haben bei der Entwicklung der Bahn eine entscheidende Rolle gespielt», so Weibel in seinem geschichtlichen Rückblick.

Benedikt Weibel betonte in seiner Ansprache die Bedeutung, die Bergwerke für die Entwicklung der Bahn hatten. Karin Pfister Der Steinklopfplatz kam bei den Kindern gut an. Karin Pfister Ehrenplatz für einen besonderen Gast: Benedikt Weibel durfte zuvorderst sitzen. Karin Pfister Am 3.9. fand in Herznach das sechstes Bergwerksfest unter dem Motto «Vorwärts in den Stollen» statt. Karin Pfister / Aargauer Zeitung Die erste Fahrt in den Stollen verlief, fast nach Plan. Einzig die Rauchpetarden im Inneren des Stollens waren etwas zu früh gezündet worden. Karin Pfister

Vor rund 6000 Jahren seien in der Antike die ersten Spurrillen entstanden. Im Mittelalter habe man dann in den Bergwerken angefangen, die Förderwagen zusammenzuhängen, so sei ein «Zug» gebildet worden. Die Legende besage, dass die Spurrillen bei den Römern exakt 1435 Millimeter auseinanderlagen; dies sei auch die Breite der heutigen Schmalspurbahnen.

«Die Bahn ist immer noch ein effizientes und modernes Verkehrsmittel», so Weibel, der auch Teil des OK des Eidgenössischen Schwing- und Älplerfests in Pratteln war, wo die ersten Züge aus Chur bereits um 3 Uhr morgens eintrafen, um alle Gäste transportieren zu können.

Ganz so viel zu tun gab es für die kleine Herznacher Bergwerkbahn nicht, trotzdem war sie der Publikumsmagnet und fuhr fleissig Gäste den Hang hinauf zum Festplatz. Am Bahnhof Hohl zeigten verschiedene Künstler ihr Handwerk; für die Kinder war ein Steinklopfplatz eingerichtet worden, der auf viel Begeisterung stiess.

Am Bergwerkfest konnten die Besucherinnen und Besucher die Vergangenheit erleben. Für die Kinder gab es einen Steinklopfplatz. Karin Pfister

«Hier kann Vergangenheit begriffen und erlebt werden», so der Herznacher Gemeindeammann Stephan Gemmet, welcher unter seinen Vorfahren einen Bruder seines Grossvaters gefunden hat, der einst aus dem Wallis nach Herznach ausgewandert und im Bergwerk tätig war.

Die ersten 40 Meter im Stollen können befahren werden

«Das Eisenbergwerk war von 1937 bis 1967 in Betrieb und war während der Krisenzeit der 1930er-Jahre und während des Zweiten Weltkriegs nicht nur national ein wichtiger Rohstofflieferant, sondern im Oberen Fricktal auch der wichtigste Arbeitgeber», so der Verein Bergwerk Herznach.

Die hübsch geschmückte Lok. Tele M1

380 Meter lang ist der Hauptstollen zwischen Herznach und Ueken, die ersten 40 Meter können nun per Bahn befahren werden. Geri Zumsteg: «Das ist erst der Anfang. Unser Ziel ist, dass die Gleise auch auf dem Rest der Strecke verlegt werden.»

