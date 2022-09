Die Sanierung der Kantonsstrasse in Herznach bleibt offen

Herznach Nach dem Nein des Stimmvolks: Wie geht es jetzt mit der Kantonsstrasse weiter? Klarer hätte der Herznacher Souverän das Geschäft nicht bachab schicken können: Mit 82 zu 17 Stimmen versenkte er die Pläne zwecks Gesamtsanierung und Neugestaltung der Kantonsstrasse durchs Dorf. Befürworter und Kritiker des Vorhabens sind gleichermassen überrascht. Jetzt müssen Gemeinderat und Kanton nochmals über die Bücher. Oder boxt es Aarau im Alleingang durch? Hans Christof Wagner Jetzt kommentieren 13.09.2022, 05.00 Uhr

Wie geht es jetzt mit der Sanierung der Kantonsstrasse in Herznach weiter? Da sind die Verantwortlichen momentan ratlos. Dennis Kalt (26. August 2022)

Am Tag drei nach der Gemeindeversammlung räumt Herznachs Gemeindeammann Stephan Gemmet klar und deutlich ein: «Ja, dass das Projekt so entschieden abgelehnt wurde, hat mich überrascht. Damit hätte ich nicht gerechnet.»

Am Freitagabend hatten die Herznacherinnen und Herznacher mit 82 zu 17 Stimmen den Antrag des Gemeinderates auf einen Verpflichtungskredit über knapp 2,8 Millionen Franken abgeschmettert. Mit dem Geld hätte der Gemeindebeitrag an den Kosten für die Gesamtsanierung und Neugestaltung der Kantonsstrasse durch Herznach finanziert werden sollen.

Stephan Gemmet ist seit 2022 Gemeindeammann von Herznach. zvg

10,9 Millionen Franken kostet das Projekt insgesamt. Mit 2,8 Millionen Franken hätte Herznach nur 28 Prozent davon selbst stemmen müssen – ein Schnäppchen. Und dennoch abgeschmettert, warum? Gemmet weiss die Antwort:

«Für die Menschen stand die hohe Verkehrsbelastung vor allem mit LKW klar im Vordergrund. Sie fanden, dass das Projekt keine Lösungen bietet, diese einzudämmen. Man wollte ein deutliches Signal Richtung Aarau senden.»

Aber klar ist auch: Der Gemeinderat hatte hinter dem Geschäft gestanden und dem Souverän ein Ja empfohlen. Für Gemmet war es auch «ein ausgewogenes Projekt, das alles berücksichtigt». Er sagt: Ein hohes LKW-Aufkommen und Strassensanierung hätten eigentlich nur bedingt miteinander zu tun. Der Souverän habe es aber anders gesehen und das sei auch verständlich.

Günstig zu einem gestalterisch aufgewerteten Dorfkern

Wobei er mit einem Ja-Votum auch «gewisse Synergien» hätte nutzen können, ist der Gemeindeammann überzeugt. Mit einem Ja hätte Herznach relativ günstig zu einem gestalterisch aufgewerteten Dorfkern gelangen können.

Max Sterchi gehört zu den Kritikern des Strassenbauvorhabens. Thomas Wehrli

82 Nein, nur 17 Ja: Auch Max Sterchi, er hatte das Projekt im Vorfeld als «reine Geldverschleuderung» bezeichnet, sagt, dass er mit dieser Eindeutigkeit nicht gerechnet hätte. Aber er meint auch:

«Das ist ein deutliches Zeichen für das Missbehagen der Herznacher Bevölkerung und zeigt die grosse Solidarität mit denen, die direkt an der Kantonsstrasse wohnen und unter ihr leiden.»

Sterchi hatte in der Gemeindeversammlung am Freitagabend auch einen Nichteintretensantrag gestellt, also erreichen wollen, dass das Geschäft erst gar nicht zur Abstimmung gelangt, sondern zur Überarbeitung an den Kanton zurückgeht. Wenn auch extrem knapp, mit 50 Ja- und 52 Neinstimmen, scheiterte das.

Grosse Unsicherheit darüber, wie es weitergeht

Jetzt, nach dem Nein, herrscht im Dorf grosse Unsicherheit, wie es weitergeht. Wobei für Gemmet und den Gemeinderat ein mögliches Szenario sein könnte, dass der Kanton ein reduziertes, reines Sanierungsprojekt ohne Neugestaltung der Kantonsstrasse umsetzt. Über das könnte er allein entscheiden und den Gemeindebeitrag Herznachs als gebundene Ausgabe einfordern, ohne dass das Volk darüber noch abzustimmen hätte. Auch Sterchi sieht das als Gefahr. Doch er sagt:

«Das wäre aber extrem undemokratisch. Ich gehe nicht davon aus, dass das Departement jetzt auf stur schaltet und seinen Willen durchsetzt.»

Auch im Departement Bau, Verkehr und Umwelt will man von einem solchen Knüppel nichts wissen. Simone Britschgi, stellvertretende Leiterin Kommunikation, sagt:

«Dass wir die Sanierung der Strasse gegen den Willen der Herznacherinnen und Herznacher durchsetzen, soll jetzt sicher nicht der Tenor sein.»

Zunächst müsse intern das weitere Vorgehen besprochen werden, so Britschgi. Sie ergänzt: «Wir werden mit dem Gemeinderat abklären, ob und wie ein angepasstes Projekt realisiert werden kann.» Über einen fixfertigen Plan B verfüge der Kanton momentan nicht.

