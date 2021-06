Herznach Wegen Corona steht die Firma mit dem Rücken zur Wand: Eine Neuausrichtung soll die Ballon Müller AG aus der Krise führen Durch die Coronaflaute muss die Geschäftsleitung der Fricktaler Traditionsfirma den Personalbestand auf «das Kernteam» reduzieren. Nun will sie sich neu aufstellen. Ein Lichtblick sind ausserdem erste Bestellungen, die einen Vorgeschmack auf eine Zeit nach Corona geben – und der neue Onlineshop. Dennis Kalt 01.06.2021, 18.07 Uhr

Schwierige Zeiten für die Ballon Müller AG. Trotzdem hadern Martin Müller und Annemarie Wirth nicht mit ihrem Schicksal, sondern sehen auch positives. Dennis Kalt

Es sind harte Zeiten für Martin Müller und Annemarie Wirth. Zusammen leitet das Paar die Ballon Müller AG in Herznach. Sie machen keinen Hehl daraus, dass sie mit dem Rücken zur Wand stehen. Corona hat die Nachfrage nach den bunten Stimmungsmachern ausgedünnt: Hochzeits- und Firmenfeiern, Geburtstagsfeste, Messen und Events – Veranstaltungen, an denen das Unternehmen mit seinen farbigen Ballons für optische Akzente gesorgt hätte, wurden in den letzten 15 Monaten zuhauf abgesagt. Müller sagt: