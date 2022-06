Herznach: Überbauung Burghaldenpark mit 74 Wohneinheiten geplant

herznach Gemeinde steht Wachstumsschub bevor: Mit dem Burghaldenpark entstehen 74 neue Wohneinheiten Ab Montag liegt das Baugesuch für fünf Mehrfamilienhäuser auf. Das Projekt soll in zwei Etappen realisiert werden und könnte der Gemeinde dereinst ein Bevölkerungswachstum von rund 150 Personen bescheren. Für die Infrastruktur ist dies gemäss Gemeindeammann Stephan Gemmet tragbar. Dennis Kalt 16.06.2022, 05.00 Uhr

Die Bauprofile für den Burghaldenpark stehen. Baustart ist voraussichtlich im Frühjahr 2023. Dennis Kalt / Aargauer Zeitung

Der Gemeinde Herznach steht ein Wachstumsschub bevor. Gemeint ist hierbei aber nicht das Wachstum aufgrund der Fusion mit Ueken, die per 2023 vollzogen wird. Gemeint sind die Dutzenden Bauprofile, die im 1,3 Hektaren grossen Gebiet Baumgärtli an der Baumgarti- und Burghaldenstrasse in den Himmel ragen.