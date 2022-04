Stephan Gemmet zieht nach 100 Tagen als Ammann Bilanz

Herznach Für Stephan Gemmet ist klar: Nur mit weniger Schwerverkehr kann das Dorf attraktiv bleiben Die neue Amtsperiode ist gut 100 Tage alt ­– höchste Zeit, um mit den neuen Gemeindeammännern und -präsidentinnen eine Startbilanz zu ziehen. Heute mit Stephan Gemmet, dem neuen Gemeindeammann von Herznach, der wegen der anstehenden Fusion mit Ueken auch der Letzte sein wird. Er spricht über den Zusammenschluss – und die Herausforderungen, die dadurch nicht weniger werden. Thomas Wehrli Jetzt kommentieren 30.04.2022, 05.00 Uhr

Das Hauptziel für dieses Jahr ist für Stephan Gemmet die Fusion mit der Nachbargemeinde Ueken. zvg

Er hat ein Attribut, das ihm niemand mehr streitig machen kann: Stephan Gemmet ist der letzte Gemeindeammann von Herznach. Denn Ende Jahr fusioniert die Gemeinde mit der Nachbargemeinde Ueken – und für diese neue Gemeinde wird ein neues Gremium bestellt.

Gemmet möchte auch in der neuen Exekutive mitarbeiten. Er stellt sich am 15. Mai zur Wahl als Gemeinderat von Herznach-Ueken. Mit ihm kandidieren fünf weitere amtierende Gemeinderäte aus den beiden Gemeinden: Vizeammann Hansruedi Rubin und Gerhard Zumsteg aus Herznach sowie auf Ueker Seite Gemeindeammann Robert Schmid und die Gemeinderäte Doris Frey und Max Ries.

Wer erster Gemeindeammann und Vizeammann von Herznach-Ueken wird, entscheidet sich allerdings erst später. Die Führungsämter werden in einem separaten Wahlgang bestimmt.

Bilanz nach 100 Tagen Am 1. Januar sind die 32 Gemeinden in den beiden Fricktaler Bezirken in die neue Legis­latur gestartet. Acht von ihnen werden von einem neuen Gemeindeammann, einer neuen Gemeindepräsidentin geführt. Die «Aargauer Zeitung» zieht mit ihnen eine erste Bilanz.

Wie sind Sie im neuen Amt angekommen?

Stephan Gemmet: Obwohl es grundsätzlich neue Ressorts sind, war der Übergang zum Ammann dennoch recht fliessend. Vor allem in Bezug auf die bevorstehende Fusion war ich bereits vorgängig involviert und zudem haben die neuen Ressorts viel gemeinsam mit meiner beruflichen Tätigkeit als Geschäftsführer.

War der Einstieg schwierig?

Dies ist bereits mein neuntes Jahr im Gemeinderat Herznach und von daher sind Ratskollegen, Verwaltungsmitarbeiter und Abläufe bereits bekannt. Zudem erhielt ich in den letzten acht Jahren als Gemeinderat bereits Einsicht in diverse Ressorts. Was die Arbeit sicherlich sehr erleichtert ist die gut funktionierende Verwaltung mit ihren engagierten Mitarbeitern.

Was hat Sie im neuen Amt am meisten beeindruckt?

Beeindruckt wurde ich bereits als Gemeinderat, nicht erst als Ammann. Vor meiner Zeit als Gemeinderat war ich politisch zwar interessiert, aber erst als Gemeinderat erhielt ich Einblick in diverse Institutionen, Organisationen, Verbände, Verwaltungen usw. Ich bin immer wieder sehr beeindruckt, wie viele Mitmenschen sich tagtäglich für unser Wohlergehen und unsere Lebensqualität einsetzen und was es alles braucht, damit wir den sehr hohen Lebensstandard erhalten können.

Was haben Sie so am Amt nicht erwartet?

Gewiss, der Zeitaufwand wurde grösser. Dennoch war mir bewusst, auf was ich mich als Ammann einliess, von daher wurde ich nicht überrascht.

Was sind für Sie die besonderen Herausforderungen des Amtes?

Herausforderungen oder besser gesagt: Das Interessante ist die Vielfältigkeit des Amtes. Das Zusammenarbeiten mit Organisationen, Institutionen, den Bürgern, anderen Gemeinden, dem Kanton usw. Es geht ja normalerweise um Realpolitik. Dabei ist es sehr interessant zu sehen, was für unterschiedliche Blickwinkel die verschiedenen Akteure haben, und dies unter den berühmten Hut zu bringen, benötigt bisweilen seine Zeit. Auch das Vertreten von Partikularinteressen ist verständlich, doch oftmals der Allgemeinheit nicht dienlich. Hier einen Konsens zu finden, ist manchmal nicht so einfach.

Und es gilt, die Entscheide auf die Zukunft zu projizieren.

Ja, das ist sicherlich eine grosse Herausforderung. Und da die letzten Jahre gezeigt haben, dass sich Rahmenbedingungen sehr rasch ändern können, wird erst die Zukunft zeigen, ob man schlussendlich Zögerer oder Visionär war.

Was waren Ihre Prioritäten in den ersten Monaten?

Die Hauptpriorität in diesen ersten drei Monaten, und was uns auch noch für den Rest des Jahres und darüber hinaus begleiten wird, ist die Fusion mit unserer Nachbargemeinde Ueken. In einer sogenannten Umsetzungskommission werden beispielsweise sämtliche Reglemente, Gebühren usw. angeschaut und auf Grundlage des Fusionsvertrages in eine für beide Ortsteile gültige Version zusammengefügt. Dies als Ergänzung zum normalen Tagesgeschäft.

Wie funktioniert der Gemeinderat als Team?

Von den fünf Ratskollegen sind wir vier Mitglieder sowie der Gemeindeschreiber, welche sich schon mindestens acht Jahre kennen und sehr kollegial und erfolgreich zusammenarbeiten. Und der «Neue», der fünfte Ratskollege, hat sich rasch und sehr gut in unser Kollegium eingefunden.

Wie haben Sie die Begegnungen mit der Bevölkerung erlebt?

Obwohl bereits mein Grossonkel sich in Herznach niederliess, war mir Herznach bis vor rund 15 Jahre nicht bekannt. Kurz nach unserem Hausbau wurde ich angefragt, in einer Kommission mitzuarbeiten. Als nicht gebürtiger Herznacher kam und komme ich durch diese Kommissionsarbeit und die Wahl in den Gemeinderat immer mehr in Kontakt mit der Bevölkerung. Als Walliser kenne und begrüsse ich direkte und ehrliche Begegnungen und so erfahre ich auch die Herznacher.

Was zeichnet Ihr Dorf aus?

Herznach ist ein wunderschönes Dorf inmitten einer prachtvollen Landschaft. Ideal für Outdoor-Aktivitäten und dennoch sehr gut verbunden mit grösseren Städten. Diese Verbindungen haben jedoch auch ihre Schattenseiten – der viel zu grosse Verkehr durch das Staffeleggtal. Das Dorf ist klein und dennoch gross in Bezug auf die zahlreichen Vereine jeglichen Couleur, die Schule, diverse Läden inklusive Postservice, das Restaurant, diverse Handwerksbetriebe und Gewerbe – in Herznach hat es alles, um es sich gut gehen zu lassen. Ich empfinde Herznach als ein lebhaftes, attraktives und aktives Dorf, wo man sich kennt – einfach ein Dorf im positiven Sinn.

Was sind Ihre Zielsetzungen für dieses Jahr respektive die Legislatur?

Das Hauptziel für dieses Jahr ist sicherlich die Fusion mit der Nachbargemeinde Ueken beziehungsweise deren Umsetzung inklusive der Vereinigung der beiden Schulen. Zudem ist mir wichtig, an den Rahmenbedingungen mitzugestalten, wie beispielsweise Raumplanung, Infrastruktur, Verkehrspolitik, Umwelt, damit Herznach-Ueken zukünftig für uns Bewohner attraktiv bleibt.

Was ist Ihr Wunsch an die Gemeinde und die Bevölkerung?

Mein Wunsch nicht an, sondern für Herznach ist – weniger Verkehr, vor allem weniger Schwerverkehr.

Was fehlt heute noch im Dorf, was braucht Ihr Dorf?

(Schmunzelt). Freier Blick in die Alpen.

