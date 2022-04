Sonderausstellung: Pyrit prägt die Saison im Bergwerk Herznach

Herznach Ein Wunder der Natur im Fokus: Weshalb Katzengold die neu eröffnete Saison im Bergwerk prägt Am Sonntag wurde die Saison 2022 im Bergwerk Herznach mit einer Sonderausstellung eröffnet. Sie ist dem Pyrit, auch Katzengold genannt, gewidmet. Der erste Tag auf dem Bergwerk-Gelände kam trotz der Kälte gut an. Peter Schütz 04.04.2022, 05.00 Uhr

Besuchende blicken auf eine Pyritsammlung im Museum des Bergwerks Herznach. Peter Schütz

Es ist nicht alles Gold, was glänzt. Das gilt insbesondere für Pyrit, dessen metallisch-gelbe Farbe an das begehrte und kostbare Edelmetall erinnert. Obwohl Pyrit einen vergleichsweise geringen Wert hat, hat es schon manches Sammlerherz gewonnen.

Das zeigt die neue, am Sonntag eröffnete Sonderausstellung im Museum des Bergwerks Herznach. Dort sind in mehreren Vitrinen Pyrite in vielen Formen und aus verschiedenen Teilen der Erde ausgestellt. Deren Schönheit und Formenvielfalt macht die Ausstellung zu einem lohnenden Ausflugsziel.

Ein pyritisierter Ammonit in der Sonderausstellung. Peter Schütz

Trotz der winterlichen Verhältnisse machten viele Interessierte einen Ausflug ins Bergwerk. Die Bahn rollte auf den Gleisen, der Stollen war geöffnet und auf dem Klopfplatz herrschte Betrieb. Das Museum als wärmster Ort war schon kurz nach der Eröffnung gut besucht.

Obwohl teilweise glatt, sind sie nicht geschliffen

Im hintersten Teil des Gebäudes stiess die Sonderausstellung auf reges Interesse. Dort stellten private Sammler ihre Stücke zum ersten Mal der breiten Öffentlichkeit vor. Einer von ihnen ist Georg Burkhardt von der Ammonitengruppe des Vereins Bergwerk Herznach, dessen Sammlung gleich eine ganze Vitrine füllt.

Georg Burkhardt an der Vitrine mit seiner Pyrit-Sammlung. Peter Schütz

Auch wenn es so aussieht, weil manche Pyrite glatte Oberflächen haben: «Sie sind nicht geschliffen», klärte Burkhardt auf. Im Gegenteil: Natürliche Prozesse haben zu ihren Formen geführt. In Georg Burkhardts Vitrine befinden sich Pyrite aus Deutschland, Frankreich, Spanien und Elba, ausserdem aus den Vereinigten Staaten, Marokko, Kasachstan und Peru.

In der internationalen Liste sind auch Ortschaften aus der Schweiz sowie der näheren Umgebung aufgeführt. Pyrit-Funde gab es in der Tongrube Gruhalde in Frick, im Steinbruch Mellikon oder direkt vor Ort im Bergwerk Herznach. Ein Blickfang ist der Ammonit mit Pyritwürfel aus Ueken, aus dem Binntal sind Dolomite mit vielen winzigen Pyrit-Teilchen zu sehen.

Ein Pyrit aus der Lukmanierschlucht in Graubünden im Museum des Bergwerks Herznach. Peter Schütz

Weitere Exponate haben die Sammler Hanspeter Nüesch und Robert Bischofberger zur Verfügung gestellt. Eine Vitrine enthält besondere Pyrite aus Navajun in Spanien. Georg Burkhardt sagte:

«Die Vitrinen sollen die ganze Vielfalt der Pyrite zeigen.»

Begriff hat nichts mit der Katze zu tun

Aber warum heisst Pyrit – eine Verbindung von Eisen und Schwefel – Katzengold? Der Begriff ist irreführend, denn er hat nichts mit der Katze zu tun, sondern wird von Ketzer und im weiteren Sinn von Trug und Lug hergeleitet. Denn im Mittelalter sollen Kaufleute Pyrit als Gold angeboten haben – eine Masche, die heute vermutlich nicht mehr zieht. Stattdessen gibt es Sammler, die Gefallen an den vielfältigen Formen des nicht seltenen Minerals finden.

Das Bergwerk und die Sonderausstellung sind jeweils am ersten Sonntag im Monat bis Oktober von 13 bis 17 Uhr geöffnet. Ein Datum zum Vormerken: Am Wochenende vom 3. und 4. September findet das Bergwerkfest statt. Die Saison endet am 5. November mit der dritten Auflage der «hellen Nacht».

Mehr Informationen auf www.bergwerkherznach.ch.