Das Kerzenziehen in Herznach findet wieder statt

Herznach Die Kessel in der Kerzenküche dampfen wieder: Hier entstehen Kunstwerke aus Wachs Die Tradition des Kerzenziehens an der Primarschule in Herznach wird auch nach dem Tod von Initiant Bernhard Hehlen fortgeführt: Viele freiwillige Helferinnen und Helfer sorgen dafür, dass in der «Herznacher Kerzenküche» so manch kreatives Kunstwerk aus Wachs entsteht. 23.11.2022, 05.00 Uhr

Viele freiwillige Helferinnen und Helfer sorgen dafür, dass in der «Herznacher Kerzenküche» so manch kreatives Kunstwerk aus Wachs entsteht. zvg

In diesem Jahr findet zum 31. Mal das Kerzenziehen in Herznach statt. Bereits am ersten Wochenende fanden viele Besucherinnen und Besucher den Weg in die «Herznacher Kerzenküche». Diese ist am Mittwoch, 23. November, und Freitag, 25. November, von 13 bis 18 Uhr sowie am Samstag und Sonntag, 26. und 27. November, von 10 bis 17 Uhr noch mal geöffnet.