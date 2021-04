Herznach Die Aargauer Antilopenfarm will durchstarten: Wie aus der Bieridee ein Geschäftsmodell werden soll Seit 2013 betreiben Marco Jäger und Christoph Kläusler in Herznach eine Antilopenfarm. Die Idee dazu entstand bei einem Feierabendbier. Jetzt soll aus dem Hobby auch ein Geschäft werden: Nach dem Ende des Gastro-Lockdowns wollen Jäger und Kläusler mit dem Verkauf von Antilopenfleisch durchstarten. Nadine Böni 22.04.2021, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Marco Jäger (links) und Christoph Kläusler führen in Herznach eine Antilopenfarm. Nadine Böni

«Chömed!» Christoph Kläusler schüttelt den Eimer mit hartem Brot kräftig und ruft noch einmal: «Chömed!» Auf einer Weide oberhalb von Herznach stehen 17 Antilopen und blicken zögerlich zu ihrem Besitzer. Kläusler lacht und erklärt: «Sie sind sich den Sommerbetrieb noch nicht so gewohnt.» Erst seit wenigen Tagen sind die Tiere tagsüber wieder draussen auf der Weide. Die Wintermonate verbringen sie jeweils im Stall oder im grosszügigen Auslauf.

Seit 2013 betreiben Christoph Kläusler und Marco Jäger gemeinsam die Antilopenfarm, die einzige ihrer Art in der Schweiz. Eigentlich, sagen die beiden Kollegen lachend, war alles nur eine Bieridee. Kläusler erzählt:

«Wir sassen an einem Feierabend zusammen und diskutierten über innovative Landwirtschaft und Nischenprodukte. Da erwähnte Marco die Antilopen.»

Jäger hatte die Tiere bei Ferien in Namibia in freier Wildbahn beobachten können und war fasziniert von ihrer Eleganz und Kraft. Und zugegeben: Auch ihr Fleisch hatte ihm geschmeckt.

Stall und Gehege in Eigenregie gebaut

Während Kläusler nach dem Bier nicht mehr an Antilopen dachte, forschte Jäger nach. Und wenige Wochen später sassen die beiden im Auto in Richtung Deutschland, um sich in Magdeburg im Zoo die dortige Herde anzuschauen. So kam es, dass wenige Monate nach dem besagten Feierabendbier bereits der Baustart auf dem Hof der Kläuslers stattfand.

Landwirt Kläusler und der gelernte Maurer Jäger bauten den Stall und die Gehege von Grund auf selbst. Sie absolvierten im Magdeburger Zoo ein Praktikum in Tierhaltung – und erhielten schliesslich, im Sommer 2013, die ersten Antilopen aus einem Safaripark in Deutschland.

Derzeit zählt die Herznacher Antilopenherde 17 Tiere. Nadine Böni

Es sind Elenantilopen, die grösste Antilopenart Südafrikas. Zwischen 400 und 1000 Kilogramm schwer können sie werden, bei einer Kopf-Rumpf-Länge von bis zu 3,5 Metern und einer Schulterhöhe von bis zu 1,8 Metern. Ihre Höchstgeschwindigkeit beträgt rund 70 km/h – «und», fügt Jäger an:

«Sie können aus dem Stand bis zu zwei Meter hoch springen.»

Entsprechend ist das Gehege auf der Antilopenfarm in Herznach mit hohen Zäunen und Elektrodrähten gesichert.

«Chömed, chömed»: Christoph Kläusler ruft die Herde nach dem Tag auf die Weide in den Stall, wo eine Belohnung wartet.

Nadine Böni

Die Schweizer Temperaturen sind kein Problem

Häufig würden sie gefragt, ob die Antilopen das hiesige Klima überhaupt vertragen – schliesslich stammten sie ja aus dem heissen Afrika. «Aber auch in ihrer Heimat gibt es nachts teilweise Minusgrade», sagt Jäger. Die Temperaturen in der Schweiz stellten für die Tiere keinerlei Problem dar. «Was sie aber nicht mögen, ist nasskaltes Wetter», sagt Jäger. Deshalb sind die Antilopen den Winter hindurch nicht auf der Weide, sondern im Auslauf oder im Stall, wo die Temperatur nie unter fünf Grad sinkt:

Die Wintermonate verbringen die Antilopen im Stall oder im Auslauf. Nadine Böni

«Die Antilopen sind ziemlich anspruchslose Tiere», sagt Christoph Kläusler. Gerade im Sommer bräuchten sie kaum Betreuung. Da würden sie morgens auf die Weide gelassen und abends wieder in den Stall geholt. «Natürlich beobachten wir die Tiere immer genau, um schnell reagieren zu können, falls eines krank oder verletzt wäre», sagt Kläusler, fügt aber an: «Das ist bisher noch nie vorgekommen.»

Abnehmer aus der Gastronomie

Derzeit betreiben Marco Jäger und Christoph Kläusler die Farm als Hobby, «kostendeckend», wie Kläusler sagt. Denn überzählige Tiere werden auf der Weide geschossen, zum Schlachter gebracht und zu verschiedensten Fleischprodukten verarbeitet – vom Mostbröckli über Burger Patties, Steak, Grillwurst bis zu Filet und Hack. Kläusler sagt:

«Die Verfügbarkeit unserer Produkte richtet sich je nach Tierbestand und Entwicklungsstand der Tiere.»

Das Fleisch sei besonders fett- und cholesterinarm und zart. Zu den Abnehmern gehören neben Privatpersonen auch Gastrobetriebe – wobei dieser Geschäftsbereich während Corona natürlich stark eingeschränkt war.

Nach Ende des Gastro-Lockdowns wollen die Betreiber der Antilopenfarm nun aber durchstarten. Die Website der Farm ist bereits überarbeitet und modernisiert. Mit verschiedenen auf Burger oder Steaks spezialisierten Restaurants stünden sie ausserdem in Kontakt, sagt Jäger. Aus der Bieridee von einst könnte also ein Geschäftsmodell werden.