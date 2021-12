Herznach: Thomas Treyer tritt als Ammann ab – das Interview

Herznach Der Fusionsvater Thomas Treyer tritt ab: «Mein grösster Erfolg ist mein Beitrag zur Fusion» Thomas Treyer tritt Ende Jahr nach acht Jahren als Gemeindeammann von Herznach ab – nachdem das Grossprojekt «Fusion» mit der Nachbargemeinde Ueken im Trocknen ist. Im Interview blickt er zurück auf die schönen, schwierigen und lustigen Momente – und sagt, warum sich der Abschied auch etwas seltsam anfühlt. Thomas Wehrli 16.12.2021, 05.00 Uhr

Thomas Treyer sitzt seit 2012 im Gemeinderat von Herznach. 2014 wurde er zum Gemeindeammann gewählt. zvg / Doris Acklin

Den Herznacher Gemeindeammann Thomas Treyer (59) hat in den letzten Jahren die Fusion zwischen Ueken und Herznach auf Trab gehalten – wie auch seinen Ueker Amtskollegen Robert Schmid, die beiden Gemeinderäte, die Verwaltung sowie viele Einwohnerinnen und Einwohner.

Der Abschied: Abtretende Gemeinde- und Vizeammänner Ende Jahr endet die vierjährige Amtszeit der Gemeinderätinnen und Gemeinderäte. Zahlreiche verdiente Exekutivmitglieder treten dann von der politischen Bühne ab. Sie haben in den letzten Jahren viel für ihr Dorf geleistet. Die AZ möchte sie mit einer Artikelserie würdigen. Bisher erschienen: Christian Fricker (Vizeammann Frick).

Die Fusion ist auf Kurs; beide Gemeinden haben im Spätsommer Ja zum Zusammenschluss gesagt und per 1. Januar 2023 ist der Zusammenschluss perfekt. Nach der Gemeindeversammlung sagte Thomas Treyer: «Es kommt zusammen, was zusammengehört.»

Er wird diesen Moment nicht mehr als Ammann von Herznach erleben. Er ist bei den Gesamterneuerungswahlen im Herbst nicht mehr angetreten. Treyer sitzt seit 2012 im Gemeinderat und stand der Gemeinde seit 2014 vor.

«Ich würde die Einwohnerinnen und Einwohner in unserem Dorf nie als «die Meinen» bezeichnen. In unserem Dorf leben aktuell rund 1600 Einwohnerinnen und Einwohner und wir haben einen guten Mix aus «Alt und Jung». Und wie in allen anderen Gemeinden gibt es auch bei uns politisch Interessiertere und weniger Interessierte sowie aktivere und weniger aktive Einwohnerinnen und Einwohner.»

«Für die Wiederwahlen stand ich damals nur als Gemeinderat zur Verfügung. Überraschenderweise wurde ich aber auch gleich als Gemeindeammann gewählt. Das war schon ein etwas seltsames Gefühl.»

«Es gab viele schöne Erlebnisse. So zum Beispiel die regelmässigen Zusammenkünfte mit Amtskollegen, Vereinsanlässe, Jubiläen und aber auch die Neuzuzüger-Anlässe, bei welchen man den neuen Mitbewohnerinnen und Mitbewohnern unser attraktives Dorf vorstellen durfte.»

«Das darf ich hier nicht preisgeben ...»

«Ich war noch keine drei Wochen im Amt, da fand eine ausserordentliche Gemeindeversammlung für die Genehmigung der revidierten Bau- und Nutzungsordnung statt. Da wurde ich als Newcomer-Ammann schon etwas ins kalte Wasser geworfen und auf die Probe gestellt.»

««Die vergangenen vier Jahre beschäftigen wir uns intensiv mit der Fusion der Gemeinden Ueken und Herznach. Es war das Ziel, dass der Zeitplan trotz der Coronapandemie eingehalten werden kann und die Fusion zu einem erfolgreichen Abschluss kommt, was uns auch gelungen ist.»

«Mein Beitrag dazu, dass die Fusion zu Stande kam und dass ich zusammen mit meinem Amtskollegen aus Ueken den Anstoss dazu geben durfte.»

Thomas Treyer (rechts) mit seinem Ueker Amtskollegen Robert Schmid und Fusionsberater Martin Hitz an einer Informationsveranstaltung. Peter Schütz (30. Juni 2021)

«In einer Demokratie ist zu akzeptieren, was die Stimmbürgerinnen und Stimmbürger entscheiden. So gesehen hat es keine wirklichen Niederlagen gegeben.

«Insgesamt habe ich den Eindruck, dass die Fricktaler Gemeinden unter sich ein sehr gutes Einvernehmen haben. Man versteht sich von Kaiseraugst bis Oberhof.»

«Die Fusion mit der Gemeinde Ueken ist seit September definitiv. In den nächsten 12 Monaten erfolgt die Umsetzung und ich hoffe, dass diese möglichst auch noch reibungslos über die Bühne gehen wird – und die neue Gemeinde Herznach-Ueken am 1. Januar 2023 erfolgreich starten kann.»

«Wir leben, verglichen mit anderen Ländern, in einem Land, in dem ‹Milch und Honig› fliessen. Das sind sich leider viele nicht bewusst. Trotz all der Einschränkungen, mit welchen wir aktuell leben müssen, geht es uns allen sehr gut. Ich wünsche mir deshalb allgemein in der Gesellschaft etwas mehr Zufriedenheit.»

«150 Millionen Kinder leiden weltweit an Hunger. Anderseits werden weltweit so viele Lebensmittel produziert, dass sich 12 Milliarden Menschen ernähren könnten. Da läuft doch etwas komplett falsch. Mein Wunsch ist es, dass die Ärmsten der Welt keinen Hunger leiden müssen.»

«Wie erwähnt, finden im kommenden Jahr die Umsetzungsarbeiten für die Fusion statt. Meinem Nachfolger wünsche ich dabei genügend Kraft und eine Portion Gelassenheit, dass diese Arbeiten unter seiner Ägide einen guten Abschluss finden werden.»

«Das wird wohl der Silvestertag sein und ich nehme an, dass dieser Tag mich als Ammann nicht mehr so stark beschäftigen wird. Aber wahrscheinlich wird sich das wiederum seltsam anfühlen.»