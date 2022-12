Herznach: Das Geschäft mit den Ballons erholt sich

Herznach Das Ballongeschäft erholt sich gut von der Pandemie – aber geht den Ballons nun der «Pfuus» aus? Das Geschäft des Herznacher Traditionsunternehmens Ballon Müller erholt sich von der Coronapandemie. Endlich finden wieder Hochzeiten, Geburtstagsfeiern und andere Feste statt, für die Ballondekorationen bestellt werden. Nun aber hat das Unternehmen mit einer nächsten Herausforderung zu kämpfen – denn Helium ist knapp. Nadine Böni Jetzt kommentieren 02.12.2022, 05.00 Uhr

Martin Müller, Eigentümer und Geschäftsführer der Ballon-Müller AG in Herznach, blickt nach den Pandemiejahren zuversichtlich in die Zukunft. Bild: Alex Spichale (3. Juli 2019)

Martin Müller könnte guter Dinge sein, wäre da nicht dieser eine Wermutstropfen: Das Helium für Ballons wird zunehmend knapp. Das trifft auch das Herznacher Traditionsunternehmen Ballon-Müller AG, das ja ganz auf kreative und spektakuläre Dekorationen mit den fliegenden Ballons spezialisiert ist. «Wir kriegen das aktuell stark zu spüren», sagt Geschäftsführer Müller.

Allein beim Einkaufspreis für das Edelgas. Um zehn Prozent ist dieser im laufenden Jahr bereits gestiegen, ein weiterer Anstieg um 20 Prozent ist für den Januar angekündigt. «Diesen Anstieg können wir nicht auffangen und müssen ihn leider an unsere Kundinnen und Kunden weitergeben», sagt Müller. Wobei die Schweiz derzeit noch glimpflich davonkomme. In Deutschland beispielsweise sei der Preisanstieg noch deutlich drastischer.

Der Ukraine-Krieg ist mit ein Grund

Grund für den Engpass ist unter anderem der Ukraine-Krieg, wie eine Recherche von «Blick» zeigt. So steht die russische Helium-Anlage Amur – sie könnte allein rund einen Drittel des weltweiten Bedarfs an Helium decken – nach einer Explosion vor fast einem Jahr still. Selbst wenn die Anlage nun zeitnah repariert werden könnte, ist es aufgrund der Sanktionen zumindest fraglich, ob auch Helium nach Europa exportiert würde. Hinzu kommen, wie bei verschiedensten Produkten und Rohstoffen, Probleme bei den Lieferketten.

Für Martin Müller und sein Ballonunternehmen bedeutet das ein wöchentliches Hoffen und Bangen – darauf, dass genügend Helium geliefert wird und den Ballons nicht im wahrsten Sinne des Wortes der «Pfuus» ausgeht. Einen Grossauftrag für ein Möbelhaus musste er in den vergangenen Wochen bereits reduzieren. Anderen Kundinnen und Kunden empfiehlt er, als Alternative auch Ballons mit Luftfüllung einzusetzen:

«Es gibt da unzählige Möglichkeiten. Wir stehen hier gerne beratend zur Seite.»

Der Geschäftsführer klingt trotz der aktuellen Herausforderung zuversichtlich, denn eben: Es gibt für ihn auch mehrere Gründe, guter Dinge zu sein. Die Coronapandemie hatte dem Herznacher Unternehmen stark zugesetzt. Hochzeits- und Firmenfeiern, Geburtstagsfeste, Messen und Events – Veranstaltungen, an denen das Unternehmen mit seinen bunten Ballons für optische Akzente gesorgt hätte, wurden über Monate gleich reihenweise abgesagt.

Endlich sind die Ballons wieder gefragt

In diesem Sommer aber waren die Veranstaltungskalender voll wie wohl kaum einmal und auch viele private Feiern und Feste wurden nachgeholt. Davon konnte die Ballon-Müller AG profitieren. Martin Müller sagt:

«Es läuft gut in diesem Jahr. Die Leute haben wieder Spass, feiern – und berücksichtigen dabei auch uns.»

Das tue nach den schwierigen Pandemiejahren «unglaublich gut». Die vom Bund gewährten Überbrückungskredite seien inzwischen ausserdem komplett zurückbezahlt. «Auch das ist eine grosse Erleichterung.»

Das Unternehmen hat die Pandemie ausserdem genutzt, um sich neu aufzustellen, was den Onlineshop und die Bestellabläufe angeht. Eine Investition, die sich nun in schnelleren und einfacheren Arbeitsprozessen auszahlt. Müller sagt:

«Der Onlineshop macht inzwischen rund 70 Prozent der Bestellungen aus. Die Pandemie hat diese Entwicklung noch beschleunigt.»

Das hat wiederum eine Entscheidung etwas einfacher gemacht: Der Ballon-Müller-Laden in Herznach wurde während der Pandemie geschlossen – und wird es vorerst auch bleiben. Stattdessen gibt es einen 24-Stunden-Abholdienst, der «von den Kundinnen und Kunden sehr geschätzt wird», so Müller. Ein Grossteil des Sortiments ist ausserdem im Büroshop Mathys in Unterentfelden erhältlich.

